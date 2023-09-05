«الماهر للتطوير» تطلق مشروع نيكسوس الصناعي باستثمارات 3 مليارات جنيه

تعاقدت شركة “الماهر” للتطوير العقاري مع شركة “ERA Egypt” للتسويق العقاري لتسويق مشروع ” Nexus Industrial Park” بمدينة القاهرة الجديدة، كما تعاقدت مع شركة “Okoplan” للاستشارات الهندسية.

قال حامد ماهر، العضو المنتدب لشركة الماهر للتطوير العقاري، إن المشروع يقع على مساحة 14 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة بمنطقة الألف مصنع، باستثمارات 3 مليارات جنيه.

تفاصيل المشروع

وأضاف أن المشروع يعد أول مجمع صناعي لوجيستي متكامل الخدمات، وهو عبارة عن مشروع صناعى تجاري، ويضم عدد من الوحدات الصناعية والتجارية بمساحات متنوعة بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح ماهر أن المشروع يضم عدد 200 وحدة ما بين وحدات صناعية وتجارية وإدارية، وتتراوح مساحة الوحدات ما بين 300 إلي 600 متر مربع.

وتابع أن المشروع يمثل إضافة للسوق العقاري لأنه سيسهم في سد احتياجات السوق من الوحدات الصناعية والتخزينة خاصة صغيرة المساحة، لافتا إلي وجود حجم طلب كبير من المصانع علي المساحات الصغيرة.

خبرات سابقة

ولفت إلى أنه تم تأسيس مجموعة شركات الماهر عام 1960 في مجالات اللوجستيات و إدارة المخازن و المستودعات و المناطق الحره و التصنيع ، وفي عام 2019 تم اتخاذ القرار في التوجهه للتطوير الصناعي و اللوجيستي.

ومن جانبه قال أحمد الرفاعي، المدير التنفيذي لشركة “ERA Egypt” للتسويق العقاري إن الشركة ستتولي عملية تسويق المشروع بالكامل، كما ستتولي عملية الإدارة بعد التشغيل.

وأضاف أن المشروع يوفر وحدات صناعية لوجيستية تخزينية تناسب احتياجات الشركات الصغيرة و المتوسطة.، بخلاف الخدمات من ضمنها منطقة محلات تجارية، و مكاتب ادارية تلبي كافة احتياجات العملاء، من المصنعين و المستثمرين العقاريين و رواد الاعمال .

السوق بحاجة لهذه النوعية من المشروعات

وقال تامر الخرازاتي، رئيس مجلس الإدارة بشركة OKOPLAN للإستشارات الهندسية، إن السوق العقاري فيه ندرة للوحدات الصناعية والمخازن خاصة صغيرة المساحة

وأضاف الخرازاتي أن المشروع سيتم تنفيذه في مدة تترواح من 3 إلي 4 سنوات، ليلبي احتياجات السوق من الوحدات الصناعية والتجارية، لافتا إلي أنه تم استخراج القرار الوزاري للمشروع وكافة التصاريح المطلوبة.