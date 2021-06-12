المانجو 15 جنيها للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 12-6-2021

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 12-6-2021 واستقرت أسعار كل من المانجو ، والمشمش ، الكمثرى ، والبرتقال ، البرقوق ، والليمون ، العنب ، بينما انخفض سعر الخيار والكنتالوب ، الطماطم، وتراوح كيلو الطماطم في القطاعي من جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه في الأسواق.

وأضاف التجار أن سعر الخيار البلدي ارتفع من 5 إلى 6.5 جنيه، بدلا من 4 والقلقاس 8 جنيهات، والبامية 5 إلي 14جنيها حسب الجودة ، والخيار الصوب 6 جنيهات، والبصل الأحمر، والذهبي من 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات ، والكوسة 6 إلي 8 جنيهات، والبامية الفلاحي 14 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البصل الأبيض بجنيهين ونصف جنيه للكيلو ، والبطاطس تراوحت من 4 إلي 6 جنيهات، والملوخية من 6 إلي 7 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي من 5 إلي 8 ، والثوم الأبيض 25 جنيها ، الثوم الأحمر 35 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح من 24 إلى 30 جنيها ، والفلفل الألوان من 8 إلى 16 جنيها، والبسلة 7 جنيهات إلى 12، الفاصوليا من 10 جنيهات إلى 12، ورق العنب من 12 إلى 14 جنيها ، والبامية الحمراء 15 جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي تراوح من 4 إلى 6 جنيهات، والبصل الأحمر ، والأبيض 3.5 جنيه، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والفراولة 5 إلي 7.5 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر الجزر تراوح من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو ، والفلفل الرومي تراوح من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الحامي 4 جنيهات إلى 8، والكرنب من 6 إلي 10 جنيهات للواحدة.

وأوضح التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض تراوح من 3.5 إلي 7 جنيهات، والباذنجان الملون 4 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والخس الكابوتشا 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الألوان: 16 جنيها

البامية : 14 جنيها

البصل : 3.5 جنيه

الطماطم : 3.5 جنيه

البطاطس : 6 جنيهات

الثوم : 24 جنيها

الكوسة : 8 جنيهات

الفاصوليا: 12 جنيها

البسلة: 10 جنيها

الباذنجان الأبيض: 7 جنيهات

الباذنجان الرومي: 5 جنيهات

الليمون: 30 جنيها

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الحامي: 8 جنيهات

ملوخية بلدى: 8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 4 جنيهات للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الأحمر أو الأخضر: 7.5 جنيه

المشمش : 15 جنيها

الجوافة : 20 جنيها

الكنتالوب: 7 جنيهات

البرقوق: 40 جنيها

البرتقال الصيفي: 5 جنيهات

التفاح المستورد : 25 جنيها

الخوخ : 15 جنيها

الكمثري : 40 جنيها

الافوكادو : 40 جنيها

البطيخ : 20 جنيها للواحدة

التفاح البلدي : 15 جنيها

المانجو : 15 جنيها

أسعار الخضروات بسوق العبور

وتذبذبت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت وتراوح قفص الطماطم وزن 18 كجم من 25 جنيها إلى 50 جنيها، والكيلو 125 قرشا إلى 250 قرشا، والبطاطس من 200 قرش إلى 375 قرشا.

وأسعار الخيار 2.5 إلى 3.5 جنيه، والجزر “بدون عرش” من 200 قرش إلى 250 قرشا، والباذنجان البلدي من 200 قرش إلى 300 قرش، والباذنجان العروس من 250 قرشا إلى 400 قرش.

وسجل سعر القلقاس 3.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون 17 إلى 20 جنيها ، والبسلة 5 جنيهات، الفاصوليا 5 جنيهات، والجوافة 15، والكانتالوب 3 إلى 4 جنيهات، والكوسة 4 والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 4 إلى 5 جنيهات.