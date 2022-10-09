«المال جى تى إم» تنظم مؤتمر التطوير العقارى السادس 30 أكتوبر

تنظم شركة المال جى تى إم مؤتمر التطوير العقارى السادس The 6th Real Estate Debate 2022 تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، وذلك يوم الأحد 30 أكتوبر الحالى فى فندق نايل ريتز كارلتون.

وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة واسعة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى.

ومن المرتقب أن تشهد جلسات المؤتمر الكشف عن استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لخطواتها فى تنشيط ودعم المطورين العقاريين.

ويُعقد المؤتمر هذا العام فى ضوء عدة متغيرات بالقطاع العقارى، منها صدور قرار من رئاسة الوزراء، بتطبيق ضوابط قوية لتنظيم العلاقة بين شركات التطوير والعملاء، والتى يترقب المطورون تطبيقها على أرض الواقع، لإصدار حكم نهائى حولها.

ومن المخطط أن يضم المؤتمر عدة جلسات نقاشية مخصصة للحديث عن بعض تحديات السوق العقارية، أبرزها ملف تعويضات المطورين نتيجة التبعات السلبية لأزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار مواد البناء.

كما سيناقش «بريق أمل» للقطاع ممثل فى تنوع الأدوات التمويلية المتاحة، بما يبشر بوجود انفراجة فى هذا الملف تعزز قدرة الشركات على مواصلة الإنشاءات.

وبمناسبة المؤتمر سيتم إصدار ملحق عقارى متخصص من جانب جريدة المال، سيناقش كل المطالب الحيوية من المطورين والمسوقين، بجانب تقييم تطورات ملف تصدير العقارات .

كما سيتم مناقشة كل مقترحات شركات التطوير العقارى، وعرضها على مسئولى وزارة الإسكان، لإحداث حالة من التفاعل المستمر بين المستثمرين وصانعى القرار، وهى دومًا الرسالة التى تستهدفها جريدة المال من مؤتمراتها الدورية، عبر صياغة عدة مقترحات يمكن تحويلها لقرارات على أرض الواقع.

وتعد «المال جى تى إم» -الشقيقة لجريدة المال- هى الشركة الوطنية الأكثر ونشاطًا فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts، ومؤتمر بورتفوليو إيجيبت.