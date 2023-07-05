«المال» تواصل كشف تطورات أكبر صفقة استحواذ بقطاع البتروكيماويات «سيدبك - إيثيدكو»

كشفت مصادر مطلعة عن تطورات جديدة فى أكبر صفقة استحواذ فى قطاع البتروكيماويات المحلي، بين شركتى «سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك» و«المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته – إيثيدكو».

وأفصحت المصادر لـ«المال» أن معامل مبادلة الأسهم الذى سيتم تنفيذ الصفقة به سيكون فى حدود 1.5 سهم «سيدبك» لكل 1 من «إيثيدكو».

وكان التصور المبدئى لعملية الاستحواذ يتضمن تنفيذها بتقديرات أولية تتراوح بين 1.7 إلى 2 فى «سيدبك»، خاصة أن «إيثيدكو» هى الكيان الأكبر.

وأعلنت «سيدبك» فى بيان للبورصة نهاية العام الماضى دراستها الاستحواذ على «إيثيدكو» عبر آلية «مبادلة الأسهم».

ورجحت المصادر أن التقييم المالى لسهم «سيدى كرير» بعد تنفيذ الصفقة قد يقدر بنحو 1.5 دولار تقريبًا، مشددة على أن مراقبى حسابات الشركتين يعملون على مراجعة التقارير المالية حاليًا على أن يتم اعتمادها نهائيًا خلال أيام.

ويتداول سهم سيدى كرير في البورصة المصرية حاليا بمستوي 22.9 جنيه بما يعادل 0.74 دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمى.

ورجحت استمرار الرغبة الخليجية فى الاستحواذ على حصة من الكيان الجديد الناتج عن صفقة الاستحواذ، متوقعة أن ترتفع النسبة المستهدفة من قبل المستثمرين الإستراتيجيين المحتمل دخولهم لهيكل الملكية.

وأشارت إلى أن «سيدبك» و«إيثيدكو» يسيطران معًا على حصة أغلبية فى سوق البولى إيثيلين فى مصر، بطاقة إجمالية مجمعة تبلغ 750 ألف طن فى العام من الإيثيلين، و625 ألف طن من البولى إيثيلين.

ولفتت المصادر إلى أنه تم عرض تقرير التقييم المالى الخاصة بالصفقة على مجلس إدارة الشركتين، الذى وافق بدوره على رفعه إلى مراقب الحسابات الكيانين لمراجعته، موضحة أن ذلك التقرير سيعد «النهائي» فى حال إقراره من المراقب والموافقة عليه.

ووافق مجلس إدارة «سيدى كرير للبتروكيماويات» على تقرير التقييم المالى لكل من «سيدبك» و«المصرية لإنتاج الإيثيلين – إيثيدكو»، والمعد من قبل شركة «بيكرتلي» للاستشارات المالية، المستشار المالى المستقل.

وتأسست «إيثيدكو» فى 2011 باستثمارات حوالى 1.85 مليار دولار، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للبتروكيماويات بنسبة %20 و«سيدى كرير» %20 و«جاسكو» %11 و«الأهلى كابيتال القابضة» %21 وبنوك: «مصر» %10 و«ناصر» %4 وبنك الاستثمار القومى باقى النسبة، بينما تأسست «سيدبك» عام 1997 وتم إدراج أسهمها فى البورصة منذ 2005. ويتوزع هيكل ملكية «سيدبك» بين «المصرية القابضة للبتروكيماويات» بنسبة %20 وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى %19 ونظيره بقطاع الأعمال العام والخاص %12 و«الأهلى كابيتال» %7 وبنك الاستثمار القومى %7 وشركة البتروكيماويات المصرية %7 ومصر للتأمين %3 وبنك ناصر الاجتماعى %2 والباقى طرح عام بنسبة %23 وفقا للمنشور على الموقع الإلكترونى للشركة>

ترجيحات بوصول التقييم المالى لسهم «سيدى كرير» بعد الصفقة إلى 1.5 دولار