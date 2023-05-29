«المال» تنهى فعالـيات احتفالها باليوبيل الـ 20

اختتمت جريدة المال يوم الخميس الماضى فعاليات اليوبيل الـ20 لتأسيسها، وذلك من خلال حفل غنائى أحياه الفنان الكبير مدحت صالح بفندق سميراميس إنتركونتيننتال.

شهد الحفل حضور موسع من جانب المسئولين ومجتمع الأعمال وكبار الإعلاميين والصحفيين، وقام حازم شريف الرئيس التنفيذى ورئيس تحرير جريدة المال باستعراض ما أنجزته الصحيفة خلال الـ5 سنوات الماضية، كما سلط الضوء كذلك على ملامح الخطة الخمسية القادمة.

كما جرى تكريم عدد كبير من العاملين بجريدة المال، وإهداء درع المال لعدد من السادة الوزراء والمسئولين، وعدد من المؤسسين الراحلين، وعلى رأسهم رجائى عطية رئيس مجلس الإدارة السابق للعدد اليومي، وشريف عطية رئيس مجلس الإدارة السابق للعدد الأسبوعي، والزميل الراحل حافظ هريدى رئيس قسم ثقافة وسياسة وآخرون، فضلًا عن مجموعة من الموظفين الأكثر تميزًا خلال السنوات الخمس الماضية، ورؤساء الأقسام وعدد من العاملين والمحررين.

تصوير: محمد عبده – مصطفى الجنيدى