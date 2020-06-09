«المال» تنفرد بنشر موازنة الهيئة العامة للاستعلامات (مستند)

بلغ إجمالي المصروفات 380 مليون جنيه و 308 آلاف العام المالي المقبل مقابل 346 مليونا و66 ألفا للعام الحالى

حصلت “المال” على النسخة الكاملة لموازنة “الهيئة العامة للاستعلامات “للعام المالي 2020/2021 والتى رفضتها لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان في اجتماع أمس الإثنين ومطالبة وزارة المالية بمراجعة بنودها لمبالغتها في بنود الانفاق وفقا لتأكيدات اللجنة .

وكشفت نسخة موازنة “الهيئة العامة للإستعلامات “للعام المالي 2020/2021 والتي تنفرد “المال ” بنشرها إجمالي الموارد بواقع 380 مليونا و 308 آلاف مقسمة إلى موارد (دون عجز من الخزانة العامة) تصل إلى مليون و250 ألف جنيه ، بالإضافة إلى 379 مليونا و 58 ألفا عجزا يمول من الخزانة . موازنة “الهيئة العامة للإستعلامات “للعام المالي 2020/2021

وبلغ إجمالي المصروفات 380 مليون جنيه و 308 آلاف العام المالي المقبل مقابل 346 مليونا و66 ألفا للعام الحالى.

وشملت المصروفات أجور وتعويضات بقيمة 289 مليونا و603 آلاف للعام المالى المقبل ، مقابل 270 مليونا و526 ألفا للعام الحالى، بالإضافة إلى بدلات نقدية وعينية بواقع 255 مليونا و 203 آلاف للعام المالي القادم مقابل 240 مليونا و 526 ألف جنيه للحالي. موازنة “الهيئة العامة للإستعلامات “للعام المالي 2020/2021

كما بلغ بند المكافآت 70 مليونا و 260 ألفا ، وتعويض العاملين عن جهود غير عادية بـ42 مليونا ، والمكافآت التشجيعية بمليوني جنيه ، وتخصيص حوافز للعاملين بالكادر العام بـ14 مليونا و 300 ألف جنيه ، وبند مكافآت أخرى بـ3 ملايين و 500 ألف. موازنة “الهيئة العامة للإستعلامات “للعام المالي 2020/2021

كما خصصت موازنة الهيئة العامة للاستعلامات بند للنقل والانتقالات العامة بمليوني و 790 ألفا ، و بند للبدلات النوعية بواقع 70 مليونا و 520 ألفا ، وبدل لتمثيل الموظفين بالخارج بـ26 مليونا ، وبدل طبيعة عمل بـ14 مليونا و 255 ألفا ، إلى جانب بدل سكن في الداخل والخارج بواقع 18 مليونا ، وبدلات مختلفة أخرى بواقع 12 مليونا جنيه ومزايا نقدية أخرى بقيمة 8 ملايين و 130 ألفا .

فيما شملت المصروفات بند لملابس العاملين بـ900 ألف ومواد خام بمليوني و 175ألفا ، بالإضافة إلى مواد خام أخرى بنفس القيمة السابقة ، وسلع بـ8 ملايين و 270 ألفا ، وشراء سلع وخدمات بـ48 مليون جنيه ، وأدوات كتابية ومكتبية بـ400ألف جنيه ، إضافة إلى بند آخر لأدوات كتابية وكتب بـ475 ألفا ومطبوعات أخرى بـ75 ألف جنيه . موازنة “الهيئة العامة للإستعلامات “للعام المالي 2020/2021

وبلغت تقديرات إيجار الأراضى والمبانى والجراجات 8 ملايين و 500 الف جنيه ، وبند للايجار بـ8 ملايين و 625 ألفا .

وأبرزت الموازنة العام الخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات ، تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي بواقع 12 مليونا و 300 ألف ، بالإضافة إلى تكاليف للمكاتب البعثات بنفس ذات القيمة السابقة ، ونفقات للنظافة بـ3 ملايين و 500 ألف . موازنة “الهيئة العامة للإستعلامات “للعام المالي 2020/2021

ورصدت ” المال ” تخصيص الموازنة بند لنفقات سرية وذات طبيعة خاصة بـ30 ألف جنيه ، إلى جانب بند أخرى متنوعة بـمليون و 200 ألف ، وتخصيص نفقات مقابل خدمات إعلامية بمليون و 600 ألف ، وبند للمنح والمزايا الاجتماعية بـمليوني و 500 ألف ، إلى جانب بند آخر بمزايا اجتماعية بقيمة مماثلة ، ونفقات خدمية لغير العاملين بمليونين و 350 ألفا ، و مكافآت لغير العاملين من خدمات غير مؤداه بقيمة مليوني و 295 ألف جنيه .

من جانبها ، أكدت النائبة جليلة عثمان وكيلة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان في تصريحاتها لـ”المال ” قرار اللجنة بالاجماع علي رفض موازنة الهيئة للاستعلامات لعدم حضور ممثلين عن الهيئة فى اجتماعها أمس الاثنين .

وكشفت وكيلة لجنة الثقافة في الإعلام عن مطالبتهم بإعادة الموازنة مرة أخرى إلى وزارة المالية لمراجعة بنودها ، خاصة أنها لا تمثل الواقع العملى للهيئة.