«المال» تنفرد بنشر قائمة الفائزين بالمزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن المعادن

حصلت «المال» على قائمة الكيانات الفائزة فى آخر المزايدات العالمية، التى طرحتها وزارة البترول للبحث والتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة لها.

وفازت 9 شركات بحق البحث والتنقيب عن 4 خامات تعدينية تضم «الفوسفات» و«أكسيد الحديد» و«الكاولين» و«الرمال البيضاء».

مصادر: الفوسفات يستحوذ على نصيب الأسد فى 8 قطاعات.. و3 فقط للرمال البيضاء والكاولين وأكسيد الحديد

وتضم قائمة الفائزين بالبحث والتنقيب عن خام «فوسفات وادى النيل» 6 شركات، تتصدرها «المصرية» للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والتى حصلت على قطاعى «السباعية 2» و«وادى هلال».

واقتنصت شركة «الأمانة للتجارة التعدينية» بـقطاع «لقيطة 1» و«أسوان للأسمدة والصناعات» «لقيطة 2»، و«أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيمائية» «لقيطة 3»، و«موفنج فيرت إيجيبت» «أم تندبة»، و«النصر للتعدين» بـ«كومير».

وحصدت «العياط للتنقيب عن المعادن» حق البحث عن خام الفوسفات بقطاع «الداخلة».

وعلى صعيد الخامات التعدينية الأخرى فازت «إيجيكور للتعدين» بقطاعين؛ الأول للبحث والتنقيب عن الكاولين فى «روض نميل حامد»، والثانى لخام الرمال البيضاء فى «وادى الدخل 2»، ومؤسسة «ممدوح للتعدين» بـ«وادى أبو عجاج» للبحث عن أكسيد الحديد.

وقالت مصادر مطلعة إن المزايدة العالمية الأخيرة للبحث عن المعادن تشمل معايير تقييم مستحدثة، تضمن حسن استغلال الخامات التعدينية، وعدم إهدارها عبر التصدير فى صورتها الخام دون إيجاد أى قيمة مضافة.

وبحسب تفاصيل المزايدة -التى اطلعت عليها «المال»- فإن قطاعات «فوسفات وادى النيل» توجد بمنطقتى شرق وغرب النيل، و«فوسفات الداخلة» فى الواحات الداخلة و«أكسيد الحديد» فى «شرق النيل-أسوان»، و«الكاولين» بجنوب سيناء و«الرمال البيضاء» بشمال الصحراء الشرقية.

يذكر أن وزارة البترول طرحت مزايدة عالمية للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة نهاية 2020، تشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر فى عدة قطاعات على مساحة حوالى 16 كيلومترًا مربعًا.

وأوضحت المصادر لـ«المال» إنه خلال الفترة الماضية تمت إتاحة الفرصة لتقدم أكبر عدد من الشركات، فضلًا عن تقييم ودراسة العروض بشكل دقيق ومفصل عبر لجان متخصصة، لا سيما أن المزايدة تضم عددًا كبيرًا من الخامات التعدينية والمناطق الواعدة.

وتتبنى وزارة البترول استراتيجية طموحة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم عوائدها عبر تحفيز الاستثمار فى إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها لمنتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة.