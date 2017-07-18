المال تنفرد بنشر فرص الخريطة الاستثمارية

5 للبتروكيماويات في الإسكندرية وكفر الشيخ أحدها بتكلفة 1.1 مليار دولارالإسكان تطرح مشروعا بنظام الشراكة.. واستغلال معارض مدينة نصر عقارياأحمد عاشور:حصلت «المال» على تفاصيل 600 فرصة استثمارية أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع جهات حكومية، وجارٍ الترويج لها وإدراجها

5 للبتروكيماويات في الإسكندرية وكفر الشيخ أحدها بتكلفة 1.1 مليار دولار



الإسكان تطرح مشروعا بنظام الشراكة.. واستغلال معارض مدينة نصر عقاريا

أحمد عاشور:

حصلت «المال» على تفاصيل 600 فرصة استثمارية أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع جهات حكومية، وجارٍ الترويج لها وإدراجها فى خريطة استثمارية مرتقب تدشينها إلكترونيًا، وإطلاق مراحلها الأولى الشهر المقبل.

تتضمن الفرص الاستثمارية إقامة 5 مشروعات فى قطاع البتروكيماويات، بينها مصنع لإنتاج البولى بروبلين بتكلفة 1.1 مليار دولار، على أراضى شركتى «سيدبك» و«البتروكيماويات المصرية»، على أن يتم تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع، ومصنع آخر بتكلفة 590 مليون دولار لإنتاج «الستيرين»، على أراضٍ تابعة لشركة «إستبريكس».

وتخطط الشركة المصرية للبتروكيماويات لطرح استغلال 84 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع لإقامة مصنع للمواد اللاصقة بتكلفة 100 مليون دولار.

تضم الفرص قائمة المشروعات المقرر طرحها فى العاصمة الإدارية الجديدة بمراحلها الثلاث، على مساحة 184 فدانًا، فضلاً عن المشروعات المدرجة ضمن مشروع المثلث الذهبى والتى تتضمن إنشاء عاصمة له و3 فنادق و4 مصانع تعدينية، فضلاً عن خطوط للسكك الحديدية.

وجارٍ الترويج لإنشاء مارينا لليخوت وتليفريك فى منتجع ومدينة الجلالة ضمن مشروعات أخرى تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بينما تسعى هيئة التنمية السياحية لإقامة 20 منتجعًا سياحيًا فى جنوب سيناء على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع.

تم إدارج عدة مشروعات فى محافظة المنيا، على أن يحصل المستثمر على الأراضى بالمجان، بينها مصنع عملاق لإنتاج خلايا الألواح الشمسية ومنطقة للتعبئة والتغليف ومشروعات زراعية إلى جانب إنشاء 7 صوامع لتخزين الحبوب.

وطرحت وزارة الإسكان مشروعين بنظام الشراكة فى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، على مساحة 8.4 مليون متر مربع للأول و420 ألف متر للمشروع الثانى، كما تروج الهيئة العامة للمعارض لاستغلال نحو 412.2 ألف متر مربع فى مشروعات عقارية متكاملة على أرض المعارض القائمة حالياً فى مدينة نصر.

تضم القائمة العشرات من الفرص الاستثمارية بالموانئ والأراضى التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم فتح الباب لإقامة مشروعات بمختلف التخصصات فى منطقة العين السخنة على أن يحصل المستثمر على الأراضى بنظام حق الانتفاع مقابل دولار للمتر غير المرفق، وما بين 2 و3 دولارات للمتر المرفق على حسب موقع المشروع.