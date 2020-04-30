«المال» تنفرد بنشر تفاصيل تأسيس شركة أبو طرطور لحمض الفسفوريك

وافكو» تساهم بنسبة %5 فى هيكل الملكية.. والباقى موزع على 8 مساهمين

خالد الغزالى لـ«المال»: اقتربنا من التوقيع على التمويلات.. وننتظر خطاب هيئة الاستثمار لبدء التنفيذ

كشف المحاسب خالد الغزالى، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، تفاصيل تأسيس شركة أبو طرطور لحمض الفسفوريك.

وتتولى الشركة الجديدة تنفيذ وتشغيل مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة نحو مليار دولار .

وقال فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على عملية التأسيس تمهيداً لعقد الجمعية التأسيسية الشهر المقبل.

وأوضح أن رأس مال الشركة المرخص به يبلغ 100 مليون دولار، والمصدر حوالى 10 ملايين دولار.

وعن هيكل ملكيتها أشار إلى أن شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة «وافكو»- الشركة الأم التابع لها المشروع، ستمتلك %5 وستوزع باقى الحصص على المساهمين الحاليين بها، وهم شركة فوسفات مصر، والأهلى كابيتال، وهيئة الثروة المعدنية، وشركات: بتروجت، وإنبى، وغاز الشرق، وبنك الاستثمار القومى، وأبو قير للأسمدة، وذلك بخصم فى حدود %0.5 تقريباً من الحصة الأصلية لكل كيان مساهم فى «وافكو».

ويتوزع هيكل ملكية شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، بين شركة فوسفات مصر بنسبة %25 والأهلى كابيتال القابضة %20 والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة %5 وبنك الاستثمار القومى %10 وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية %10 وشركة غاز الشرق %10 وبتروجت %10 وإنبى%10.

وتابع الغزالى: نشرت الجريدة الرسمية منذ أيام نص موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو طرطور لحامض الفسفوريك «ش.م.م» بهضبة أبو طرطور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

وأوضح أن تنفيذ المشروع الجديد يتضمن إنشاء مصنعين، الأول للفسفوريك، والثانى للكبريت باستثمارات فى حدود مليار دولار.

وقال: «ننتظر خطاب هيئة الاستثمار لتوضيح القواعد التى سيتم تطبيقها، كأولى خطوات البدء الفعلى فى تنفيذ المشروع».

يشار إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والسفير الصينى بالقاهرة، لياولى تشانج، وقعوا نهاية العام الماضى عقد إنشاء المشروع على مساحة 560 ألف متر مربع، ومساحة تخزين تبلغ 3 ملايين متر مربع، بطاقة إنتاج نحو مليون طن سنويًا من حامض الفوسفوريك .

وتم التوقيع مع شركة فوسفات مصر، والتحالف الصينى (CSCEC/WENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية، وشركة ونجفو المحدودة، والذى يتمتع بخبرة عالمية فى هذا المجال.

وعلى صعيد التمويلات قال الغزالى: «نحن فى مرحلة المفاوضات النهائية، ونأمل التوقيع النهائى مع الممولين خلال أيام».

وكانت «المال» قد انفردت فى مارس الماضى، بخبر يؤكد تصدر البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» قائمة المؤسسات العالمية الجارى التفاوض معها لتنفيذ مشروع الفسفوريك بأبو طرطور.

وقالت المصادر حينها، إن البنك المركزى المصرى وافق على اشتراك البنوك المحلية فى تدبير التمويلات بالعملة الأجنبية، بعد إجرائها الدراسات المستقلة فى هذا الشأن، مضيفة أن بنكين محليين أبديا الرغبة فى المشاركة فى التمويل.

وأضافت أنه سيتم تدبير %35 منها ذاتياً من خلال الشركة ومساهميها، و%65 عبر القروض الخارجية.

وعلى صعيد أخر أكد «الغزالى» أن فترة تنفيذ المشروع قد تستغرق 30 شهراً، متوقعاً بدء الإنشاءات والتنفيذ الفعلى لأولى خطوات المشروع قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى.

ويعتبر حمض الفسفوريك المادة الأساسية فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة .

وشهد العام الماضى توقيع عقد بيع طويل الأجل لمنتج حامض الفوسفوريك بكمية تصل لحوالى 500 ألف طن سنويًا، بما يعادل نصف المتوقع إنتاجها من المشروع مع شركة وينجفو المحدودة الصينية (WENGFU) – أحد أطراف التحالف الصينى، والتى تعد أحد أكبر منتجى الصناعات الفوسفاتية فى العالم.