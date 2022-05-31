المال تنفرد بنشر تغييرات رؤساء شركتي جنوب القاهرة والإسكندرية لتوزيع الكهرباء

علمت “المال” من مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء، باعتماد المهندس جابر دسوقي، رئيس القابضة لكهرباء مصر، الحركة الجديدة لتعيينات رؤساء شركات جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

رئيس شركة جنوب القاهرة للكهرباء

وتنفرد المال بنشر التغييرات الكاملة، حيث سيتولى المهندس مدحت فودة رئيس شركة توزيع الإسكندرية منصب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خلفًا للمحاسب محمد السيسي والذي تولَّى منصبًا بـ”القابضة لكهرباء مصر”.

وتم تعيين كل من المهندس جمال عبدالرحيم، والمهندس صلاح إسماعيل، والمهندس عمرو إسماعيل مهدي، والمهندس أحمد عبد المتعال، والمهندس علي فخري علي، بالإضافة إلى علي عبد الله سرحان وأحمد شافعي أعضاء بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.

كما تضمّن القرار نقل وتولي المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء رئاسة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لمدة 3 سنوات مقبلة.

كما تم تعيين كل من المهندس شيرين فؤاد ، والمهندس السعيد زين العابدين، والمهندس أحمد محمود نصر، وعلاء محمد عوض، والمهندس عبد البصير شملة، بالإضافة للمهندس عبد الدايم فتحي عبد الدايم.