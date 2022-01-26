«المال» تنفرد بنشر الفائزين فى انتخابات مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الجمعية المصرية للتأمين التعاونى دورة 2022-2025 التى أجريت اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من فرز كل صناديق الاقتراع.

والتزمت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بقرار الرقابة المالية بأن يكون هناك 11 عضوا بمجلس الإدارة اثنان منهم ذوى الخبرة بالمجلس وفقا لقانون 10 لسنة 1981.

أبو العزم يفوز باكتساح ومجلس إدارة قوى يحقق الأهداف

وفاز باكتساح مصطفى أبو العزم القائم بأعمال الجمعية بحصوله على 539 صوت كعضو فنى أول وهالة خليل محمود عساكر كعضو فنى ثان بحصولها على 493 صوت

كما فاز 9 آخرون بعضوية مجلس الإدارة وهم مى محمد رشدى غيث –عضو- حصلت على ـ505 صوت ثم يحيى محمد العجمى بـ430 صوت ومحمد أحمد جمال الدين بـ408 صوت

وفاز بعضوية مجلس إدارة الجمعية محمد عبد الملك أحمد صالح والذى حصل على 489 صوت ثم أحمد على أحمد حسن بعدد 482 صوت ومحمد سلطان يوسف بعدد 465 صوت

وضمت قائمة المرشحين الفائزين مرشح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حاتم مكرم عبد الرؤوف عبد المنعم بعدد 492 صوت ومرشح البنك الاهلى المصرى خالد محمد جمال الدين إبراهيم بعدد 508 صوت والبنك الزراعى المصرى ويمثله خالد يحيى صابر بدر قيمة 510 صوت

400 مليون جنيه أقساط مخطط لجلبها ينهاية العام المالى الجارى

ومن المعروف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تستهدف تحقيق 400 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية يونيو المقبل مقابل 301 جنيه حققتها بنهاية العام المالى الماضى

وسددت الجمعية 40 مليونا تعويضات بنهاية يونيو الماضى مقابل 33.5 مليون للعام السابق عليه وقفزت إستثماراتها 590 مليون جنيه عن نفس الفترة المذكورة

وتخطط الجمعية لرفع رأسمالها المدفوع الى 65 مليون جنيه مقابل 55 مليون جنيه حاليا بالتوازى مع زيادة معدلات إصدار وثائق التأمين استهدافا لتعظيم حجم الأقساط.

جدير بالذكر أن رأسمال “جمعية التعاونى” وفقا لنظامها الأساسى يسمح لكل مؤمن له بأن يكون من المساهمين بموجب وثيقة التأمين التعاونى (كل مشترى وثيقة يمنح سهم) التى بحوزته.

وتأسست الجمعية المصرية للتأمين التعاونى cis مسجلة برقم 1 لسنة 1998 بسجل جمعيات التأمين التعاونى طبقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف على شركات التأمين فى مصر.