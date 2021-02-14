اقتصاد وأسواق

«المال » تنفرد بنشر الرسوم الجديدة لإصدار تراخيص نقل وتداول الغاز

يتم حساب تلك الرسوم بشكل سنوى، بناءً على معادلة تستند إلى عدة متغيرات
نسمة بيومي 9:02 ص, الأحد, 14 فبراير 21 9:02 ص, الأحد, 14 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حصلت «المال» على تفاصيل الرسوم الجديدة لإصدار تراخيص أنشطة منظومة نقل وتداول الغاز فى مصر لعام 2021.

وبحسب تصريحات مسئول حكومى رفيع المستوى لـ «المال» تم تحديد رسوم إصدار رخصة نشاط النقل بواقع 0.0566 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، ورسوم رخصة نشاط التوزيع بقيمة 0.210 سنت للمليون وحدة حرارية، كما تم تحديد قيمة رسوم رخصة نشاط شحن الغاز، بواقع0.0297 سنت للمليون وحدة حرارية ورخصة نشاط التوريد بواقع 0.0077 سنت.

وقال المسئول إنه تم مراعاة تحديد قيم ورسوم معقولة بهدف تحفيز وتطوير نشاط نقل الغاز واستغلال الشبكة القومية للغازات فى مصر.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11-2-2021 وثبات عيار 21 بمنتصف التعاملات

وبلغت قيمة تلك الرسوم خلال العام الماضى 0.044 سنت أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية مقابل رخصة نشاط النقل، ولنشاط الشحن 0.024 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوزيع 0.016 سنت للمليون وحدة، والتوريد0.006 سنت للمليون وحدة.

وأشار المسئول إلى أن رسوم الرخص للعام الجديد تم إقرارها والموافقة عليها واعتمادها من قبل إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 9-2-2021 فى مصر

وانفردت «المال» الأسبوع الماضى بنشر قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) للعام 2021، والتى بلغت38.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 37.5 سنت لعام 2020.

وأضاف المسئول أنه يتم حساب تلك الرسوم بشكل سنوى، بناءً على معادلة تستند إلى عدة متغيرات، أبرزها الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها، ومصاريف التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها من العوامل.

يشار إلى أن مجلس النواب أقر فى عام 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.

اقرأ أيضا  المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يقر توصيات للتنمية الشاملة

وأشار المسئول إلى أن زيادة إنتاج ومعروض مصر من الغاز الطبيعي، ومعاودة التصدير للخارج، وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، ومشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية،عوامل تدعم مخطط تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز فى المنطقة وفتح السوق أمام ذلك الهدف محليا، من خلال التنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الغاز.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

ملف الكاتب نسمة بيومي

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد 14-2-2021 واستقرار عيار 21

عمر سالم 8:32 ص, الأحد, 14 فبراير 21

أسعار البيض اليوم 14-2-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأحد, 14 فبراير 21

مديرة صندوق النقد: أوصينا الحكومة المصرية بتوفير ظروف تنافسية للجميع

المال - خاص 10:33 م, السبت, 13 فبراير 21

كريستالينا جورجييفا: تأخر اللقاحات عن إفريقيا “فطر قلبي”.. بعض الدول لم تطعم أي شخص

المال - خاص 10:28 م, السبت, 13 فبراير 21

مديرة صندوق النقد تدعو لتعديل الضرائب: “بعض القطاعات استفادت من كورونا”

المال - خاص 10:19 م, السبت, 13 فبراير 21

مديرة صندوق النقد: ساعدنا 85 دولة وقدمنا 105 مليارات دولار قروضا خلال الجائحة

المال - خاص 10:05 م, السبت, 13 فبراير 21