المال تنفرد بنشر أسعار الجمارك الاسترشادية على 17 طرازاً للسيارات

أحمد عوضقررت الجمارك فرض أسعار استرشادية على 17 طرازاً للسيارات الصينية، بفارق 35.6 ألف دولار، على فواتير الوكلاء، ما دفع البعض لدفع قيمة الزيادة المقررة، فيما فضل آخرون وقف الإفراج مع تحرير تظلمات فى لجنة الفحص الجمركى والضريبى التابعة للمصلحة.وتنفرد «المال» بنشر فوارق الفواتير ما ب

أحمد عوض

قررت الجمارك فرض أسعار استرشادية على 17 طرازاً للسيارات الصينية، بفارق 35.6 ألف دولار، على فواتير الوكلاء، ما دفع البعض لدفع قيمة الزيادة المقررة، فيما فضل آخرون وقف الإفراج مع تحرير تظلمات فى لجنة الفحص الجمركى والضريبى التابعة للمصلحة.

وتنفرد «المال» بنشر فوارق الفواتير ما بين الاسترشادية والخاصة بالوكلاء، بزيادة تتراوح ما بين ألف و3 آلاف دولار فى الطراز الواحد، ما يؤثر على قيمة الجمارك والضرائب وغيرها من الرسوم، لتدفع أسعار تلك الطرازات إلى الارتفاع.

وبدأت مصلحة الجمارك منذ أكثر من عام فرض أسعارها الاسترشادية على الطرازات الألمانية، ومن بينها بى إم دابليو، ومرسيدس، وأودى، وهو ما دفع بعضهم لرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، خاصة فى ظل اعتماد الجمارك على أسعار دول المنشأ، التى تختلف فى مواصفاتها وإمكاناتها مقارنة بالواردة محلياً.

وأوضح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، رفض عدم ذكر اسمه، أن معظم الشهادات الاستيرادية للسيارات صينية المنشأ؛ ستخضع للفحص الجمركي والضريبي من قبل لجنة متخصصة تتولى اعتماد القيم والرسوم الضريبية والجمركية على المركبات بمختلف أنواعها؛ وذلك فى إطار تطبيق اﻷسعار الاسترشادية على تلك الشريحة من السيارات.

وأكد لـ«المال»، أن مسئولى لجنة الفحص الجمركي والضريبي تتولى حاليًا فحص فواتير سيارات العلامة «زوتى» الصينية عبر منفذ جمرك سيارات السويس، مستبعداً أن يتم الإفراج عن أي مركبة للعلامات التجارية المختلفة، خلال الفترة المقبلة، إلا بعد فحص شهادات فواتيرها، لتتطابق مع الأسعار العالمية.

يذكر أن إجمالى العلامات الصينية المطروحة بالسوق المحلية تبلغ 14 ماركة، منها «بريليانس»، و«BYD»، و«جاك»، و«هايما»، و«شنجان»، و«كيمبو»، و«شانجى»، و«جيلى»، و«شيرى»، و«سينوفا»، و«فاو»، و«جلوري»، و«إيجل»، و«هاوتاى».



