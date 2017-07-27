المال تنفرد بنشر أسعار أراضى القرعة

تراوحت بين 575 و5670 جنيهًا للمتر ارتفاع غير مسبوق بأكتوبر وثبات في القاهرة الجديدةبدور إبراهيمتنفرد "المال" بنشر أسعار الأراضى السكنية المطروحة بالقرعة والبالغ عددها 24024 قطعة، ومن المقرر طرح كراسات الشروط الخاصة بها الأحد المقبل. كشف مصدر مسئول بالإسكان لـ"المال" أن أسعار

تراوحت بين 575 و5670 جنيهًا للمتر

ارتفاع غير مسبوق بأكتوبر وثبات في القاهرة الجديدة

بدور إبراهيم

تنفرد “المال” بنشر أسعار الأراضى السكنية المطروحة بالقرعة والبالغ عددها 24024 قطعة، ومن المقرر طرح كراسات الشروط الخاصة بها الأحد المقبل.



كشف مصدر مسئول بالإسكان لـ”المال” أن أسعار الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى تتراوح بين 575 و1170 جنيهًا للمتر، ويسجل الصعيد أقل سعر فيما تسجل مدينة العبور أعلى سعر ويبلغ عدد قطع الأراضى المخصصة 12721 قطعة.

فيما تتراوح أسعار أراضى الإسكان المتميزة بين 610 و2435 جنيهًا للمتر، وتسجل مدينة أخميم الجديدة أقل سعر وحدائق أكتوبر الأعلى سعرًا، ويبلغ عدد قطع الأراضى المطروحة لهذه الفئة 7373 قطعة.



وأضاف المصدر أن أسعار الأراضى الأكثر تميزًا تراوحت بين 1670 جنيهًا و5670 جنيهًا للمتر، وسجلت 15 مايو السعر الأقل والشيخ زايد الأعلى سعرًا، كما يبلغ سعر المتر بالقاهرة الجديدة 5430 جنيهًا وأكتوبر 5140 جنيهًا للمتر، ويبلغ إجمالى القطع المطروحة 3930 قطعة.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت ضوابط صارمة لقطع الأراضى منها عدم التقدم لحجز أكثر من قطعة بالنسبة لأيٍّ من أفراد الأسرة الزوج أو الزوجة والأولاد القصر، كما لا يجوز أن يكون المواطن تم تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته فى أىٍّ من المدن الجديدة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، أنه سيتم الأحد المقبل، طرح كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعمير والإسكان لـ24024 قطعة أرض، بـ 19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، منها طرح 12721 قطعة أرض للإسكان الاجتماعى و7373 إسكان متميز، و3930 قطعة أكثر تميزًا.

وقال وزير الإسكان إنه سيتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض خلال المدة من 6-8 – 2017 وحتى 27- 8 – 2017، في الـ 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وأوضح أن القطع المطروحة تشمل مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم نماذج معمارية بجميع رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الفائز بالقرعة، الحصول على تراخيص البناء فور تسلم قطعة الأرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج.

