المال تنفرد بنتائج فتح المظاريف المالية لتحالفات كهرباء فحم الحمراوين

❐ مصادر: حيرة فى تحليل العروض وإخطار الشركات بالفائز خلال مارس عمر سالمتنفرد «المال» بنشر النتائج المالية للتحالفات الثلاثة التى تتنافس على إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين، على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6600 ميجاوات.وقامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بفض

❐ مصادر: حيرة فى تحليل العروض وإخطار الشركات بالفائز خلال مارس

عمر سالم

تنفرد «المال» بنشر النتائج المالية للتحالفات الثلاثة التى تتنافس على إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين، على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6600 ميجاوات.

وقامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بفض المظاريف المالية المقدمة من المتنافسين وتشمل شقين، أولهما عرض يتضمن تكلفة إنشاء المشروع الإجمالية، والثانى يختص بقيمة بيع «الكيلووات/ ساعة».

وأظهرت النتائج أن تحالف شركتى شنغهاى إليكتريك ودونج فانج الصينيتين مع مجموعة حسن علام القابضة هو الأقل فى تكلفة إنشاء المشروع، فيما جاءت تحالف هيتاشى – ميتسوبيشى اليابانيتين مع أوراسكوم والسويدى إليكتريك المصريتين، الأقل فى تكلفة إنتاج الكيلووات / ساعة.

وفى الوقت الذى تقدمت فيه شركة جنرال إليكتريك الأمريكية بعرض مالى يتضمن تكلفة إنشاء المشروع بنحو 5.8 مليار دولار، و7 سنتات لبيع كل كيلووات ساعة، عرض تحالف شنغهاى إليكتريك ودونج فانج مع شركة حسن علام 4.4 مليار دولار تكلفة إنشاء، و5.4 سنت للكيلووات.

وتضمن عرض هيتاشى – ميتسوبيشى مع أوراسكوم والسويدى إليكتريك إنشاء المشروع بتكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار، و4.5 سنت لبيع كل كيلووات/ ساعة.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن تقيم الوزارة العروض المقدمة من التحالفات بالتعاون مع شركة تراكتبيل البلجيكى الاستشارى الخاص بالمشروع، على أن تخطر الكيانات بالفائز مطلع مارس المقبل.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ«المـال»، أن تقدم شركات بعرض مالى مرتفع لتكلفة إنشاء المشروع مقابل قيمة أقل لبيع سعر الكيلووات/ ساعة، والعكس وتضع المسئولين فى حيرة بكيفية تحليل العروض المقدمة ومدى دقتها من جانب المتنافسين.

جدير بالذكر أن العروض مستوفاة للاشتراطات التى حددتها الوزارة واستشارى المشروع، ومطابقة للمواصفات الأوروبية، وتلزم إن الفائز بإنشاء ميناء خاص باستيراد الفحم اللازم للتشغيل.

وكانت الشركات والتحالفات قد تقدمت بعروضها الفنية والمالية خلال مايو الماضى، لكن الاستشارى و«القابضة لكهرباء مصر»، رأت أن المواصفات غير مناسبة، وعلى إثره عدّل المتقدمون عروضهم فى نوفمبر الماضى.

ويعد مشروع «فحم الحمراوين»، الأول من نوعه، وتصل استثماراته لنحو 9 مليارات دولار، وينفذ بنظام «EPC+finance»، الذى يعتمد على تدبير المنفِذ للتمويل، وتسليم المشروع للشركة القابضة، على أن تسدد الأخيرة بعد التنفيذ الذى من المتوقع أن يستغرق نحو 7 سنوات.

وتخطط وزارة الكهرباء لإنتاج 7000 ميجاوات من محطات تعمل بالفحم بحلول 2023، إلى جانب المشروع المزمع تنفيذه من جانب شركة النويس الإماراتية، الذى ستتم مراجعة التعاقد معها خلال العام الحالى، على أن يتم البدء فعليًّا فى المشروع قبل نهاية العام الجارى، فى إطار خطة الوزارة المستهدفة حتى 2035.



