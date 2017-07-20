المال تنفرد بمشروع قانون البنوك الجديد

كتب محمد سالم تنفرد جريدة المال بنشر المسودة الأولية للقانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي جاء في 170 مادة، موزعة على 6 أبواب، ومرفقة بمقارنة مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر عام 2003.وتنشر "المال" النص الكامل لمشروع القانون الجديد على أربعة أجزاء، إضافة إل

كتب محمد سالم

تنفرد جريدة المال بنشر المسودة الأولية للقانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي جاء في 170 مادة، موزعة على 6 أبواب، ومرفقة بمقارنة مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر عام 2003.

وتنشر “المال” النص الكامل لمشروع القانون الجديد على أربعة أجزاء، إضافة إلى الانفراد بالتوصيات الصادرة عن اتحاد بنوك مصر حول المشروع في الجزء الخامس، وأهم التعديلات والملاحظات التي وضعها عليه.

الجزء الأول:

مشروع قانون البنوك 1 من 4: توسيع مظلة رقابة المركزي لعدد كبير من الشركات

الجزء الثاني:

مشروع قانون البنوك 2 من 4: مضاعفة رسوم الترخيص والرقابة 10 مرات

الجزء الثالث:



مشروع قانون البنوك 3 من 4: ألغام المادة 109 تنفجر فى وجه مجالس إدارات البنوك

الجزء الرابع:



مشروع قانون البنوك 4 من 4: التجديد لإدارات البنوك العامة مرة واحدة فقط

الجزء الخامس:

انفراد.. توصيات اتحاد البنوك على مشروع قانون الجهاز المصرفي