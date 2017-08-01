المال تنفرد بكراسة شروط الأراضي الاستثمارية المطروحة بنظام الشراكة

بدور إبراهيم: تنفرد «المال» ، بنشر كراسة الشروط الخاصة بأراضى مشروعات الشراكة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، بواقع 13 قطعة بمساحات من 58 إلى 2800 فدان بإجمالى 6573.3 فدان، لإقامة أنشطة استثمارية بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وبدأت عمليات سحب كراسات الشروط أمس الأو

بدور إبراهيم:



تنفرد «المال» ، بنشر كراسة الشروط الخاصة بأراضى مشروعات الشراكة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، بواقع 13 قطعة بمساحات من 58 إلى 2800 فدان بإجمالى 6573.3 فدان، لإقامة أنشطة استثمارية بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبدأت عمليات سحب كراسات الشروط أمس الأول، من مقر هيئة المجتمعات العمرانية بالشيخ زايد، وحددت الهيئة مدة تلقى العروض من شركات التطوير العقارى بأربعة أيام فقط (24 – 28 سبتمبر).

وشملت الكراسة، قطع الأراضى المطروحة بمواقعها والاشتراطات البنائية، والارتفاعات المسموحة، بالإضافة إلى الشروط الفنية، والمالية للشركات المتقدمة وعناصر التقييم والمستندات المطلوبة.

❐ الهيئة تتيح الأرض خالية من الموانع القانونية وتلتزم بإصدار القرار الوزارى والمرافق إلى الحد الخارجى

❐ المطور يلتزم بالتصميم والتنفيذ والتسويق وفقا لرؤيته واحتياجات السوق

❐ الكراسة تهدف إلى توحيد المعايير الفنية والمالية والقانونية وتشمل تعريفا لكل مدينة بالعلامات المميزة بها

❐ القاهرة الجديدة تضم 6 قطع أراض بإجمالى 1455 فدانا

❐ قطعتان مركز سياحى عمرانى بجنوب وغرب “مدينتى” بارتفاعات أرضى و4 وأرضى و5 للعمارات

❐ 50 % نشاطا ترفيهيا إداريا سياحيا و50 % عمرانيا للقطعة 194.38 فدان جنوبى “بيت الوطن”

❐ 50 % النسبة المخصصة للإسكان بالقطعة 103.47 فدان بالجامعات وقيود الارتفاعات لاتتعدى 17.7 متر

❐ 20 % نسبة الترفيهى الإدارى للقطعتين 396 و 334 فدانا بمثلث الأمل والارتفاعات حد أقصى 10 أدوار

❐ 3 قطع بإجمالى 673.9 فدان بالشيخ زايد وقطعتان بالامتداد 1500 فدان

❐ 50 % نسبة الأراضى المخصصة للإسكان بالقطعة 410 أفدنة بزايد و30 % للخدمات والارتفاع 25 مترا

❐ 40 % إجمالى النسبة البنائية للقطعة 58.9 فدان والقيود تسمح ببرجين بارتفاع 60 و43 متر

❐ 30 % النسبة البنائية لـ 205 أفدنة ” زايد سبارك ” والسماح ببرج بارتفاع 150 مترا

❐ 20 % لبناء كامل مسطح 2800 فدان جنوبى مارينا والسماح بإقامة 3 أبراج بحد أقصى أرضى و16 طابقا

❐ النسبة البنائية للإسكان 50 % بالقطعة 144 فدانا بالتوسعات الشرقية بأكتوبر

❐ إلزام كل شركة بتقديم تصور عام للمشروع ويعد أحد عناصر المفاضلة بين المطورين

❐ يقدم المطور دراسة جدوى مبدئية تشمل القيمة التقديرية والجدول الزمنى ودراسات التكاليف والأرباح

❐ يشترط ألايزيد نصيب الهيئة فى الحصة العينية عن 50 % من إجمالى حصتها بالمشروع

❐ مسئولية إدارة وصيانة المشروع تقع على عاتق المطور

❐ يشترط موافقة الجهة المختصة فى حال كان أحد الشركاء أجنبيا وفى مدة أقصاها شهر من الإخطار بالتخصيص

❐ عدم التزام المطور بأى من البنود أو عدم جديته يجعل العقد مفسوخا دون إنذار

❐ لايجوز للمطور بعد التخصيص المشاركة أو التصرف بالمشروع دون إخطار الهيئة وسداد الالتزامات

❐ يسمح بعرض الوحدات للحجز أو البيع بعد موافقة الطرف الأول ويلتزم الطرفان بأى تعديلات يجريها مجلس الدولة

❐ جلسة الاستفسارات 22 أغسطس بجهاز 6 أكتوبر

❐ سابقة الخبرة والجدارة الائتمانية والبرنامج الزمنى عناصر التقييم الفنى بنسب 20 و15 و15 % على الترتيب

❐ صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية ونسب المشاركة والحد الأدنى للسداد النقدى معايير التقييم المالى بنسب 20 و15 و15 %

❐ مطلوب صحيفة الاستثمار ومستخرج السجل التجارى والبطاقة الضريبية وشهادة التسجيل فى “القيمة المضافة”

❐ يلتزم المطور بتقديم بيان بسابقة الخبرة للمشروعات المماثلة يتضمن الموقع والمساحة وتاريخ البدء والانتهاء

❐ يقدم بيان بصافى القيمة الحالية للتدفقات من قيمة الأرض بمعدل خصم 18 % للمدة الزمنية أقل من 5 سنوات و16 % للأكثر

❐ تختار الهيئة بالاشتراك مع المطور مراقب حسابات واستشارى فنى

❐ يلتزم مقدم العرض بإرفاق شيك بنكى يعادل 2 % من إجمالى قيمة الأرض لجدية الحجز

❐ يصرح بالبدء فى بيع المنتجات بعد صدور القرار الوزارى

❐ يلتزم مقدم العرض بالأخد فى اعتباراته المتغيرات المستقبلية فى تكاليف التنفيذ

❐ أى عرض يجب أن يكون ساريا لمدة لاتقل عن 6 شهور