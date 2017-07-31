المال تنفرد بقيمة تجديد عقد الأحمر مع الزمالك

علي المصريعلمت "المال"، من مصادرها داخل نادي الزمالك، أن أحمد الأحمر نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر، والذي جدد تعاقده مع القلعة البيضاء، مساء اليوم الاثنين، سيحصل على 2.5 مليون جنيه في الموسم الواحد.واتفق الأحمر مع رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، في حضور حسا

علي المصري

علمت “المال”، من مصادرها داخل نادي الزمالك، أن أحمد الأحمر نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر، والذي جدد تعاقده مع القلعة البيضاء، مساء اليوم الاثنين، سيحصل على 2.5 مليون جنيه في الموسم الواحد.

واتفق الأحمر مع رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، في حضور حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد في نادي الزمالك، على الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسمين، بواقع 2.5 مليون في الموسم الواحد.

وحضر نجم الزمالك ومنتخب مصر، إلى مكتب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، برفقة أبورجيلة وغريب، في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، ووقع على العقود الجديدة لمدة موسمين.

ويلعب الأحمر دور كبير في فريق اليد بالزمالك، بعد أن قام بإقناع عدد كبير من اللاعبين بتجديد عقودهم، برفقة حسن يسري كابتن الفريق، في وجود حسام غريب رئيس الجهاز، ومجدي أبوالمجد المدير الفني الجديد للفريق، الذي جاء خلفا لأيمن صلاح، الذي تولي تدريب الخليج السعودي.