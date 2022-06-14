«المال» تنفرد بقائمة الشركات المؤهلة فنياً لمناقصة توريد مهمات «القابضة للكهرباء»

تأهلت 6 كيانات محلية وأجنبية فنيًا للمنافسة على المناقصة الكبرى التى طرحتها شركة القناة لتوزيع الكهرباء، التابعة للقابضة لكهرباء مصر، لتوريد أكشاك ومهمات كهربائية، فى إطار خطتها لتطوير شبكتها.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المـال» أن الشركات المتنافسة تضم «السويدى ساى»، و«إيجيماك»، و«2M» و«ABB»، إضافة إلى «تيبكو»، وأخرى لم تفصح المصادر عنها.

وأضافت المصادر أن إجمالى عدد الأكشاك الكهربائية التى من المقرر توريدها وفقًا للمناقصة تصل إلى 590 كشكًا، إضافة إلى المهمات الكهربائية اللازمة لتركيبها.

يشار إلى أنه تم طرح المناقصة على الشركات مطلع الشهر الحالى عن طريق شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وأوضحت المصادر أن قيمة التأمين الابتدائى الخاص بالمناقصة تصل إلى مليون جنيه، ويتراوح إجمالى فترة التوريد الخاصة بالمعدات بين 2 – 3 أشهر من وقت توقيع العقود مع الفائزين، ورجحت أن يتم توقيعها قبل نهاية الشهر الحالي، فى إطار خطة التطوير والإحلال والتجديد للعام الحالى.

فى ذات السياق، كشفت المصادر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء من المقرر أن تقوم بزيادة عدد مشتركيها بما يقارب 100 ألف خلال العام المالى المقبل 2023-2022.

وقالت إن شركة القناة للتوزيع انتهت من مناقشة الموازنة الاستثمارية لمشروعاتها، وتم عرضها على الجمعية العمومية للقابضة لكهرباء مصر والموافقة عليها، فى ظل الأعباء الجديدة التى تتحملها كل الشركات، التى من أبرزها ارتفاع أسعار قطع الغيار والمهمات التى يتم توريدها لصالح مشروعاتها وشبكاتها.

ويبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع 35 ألفا خلال 2015.

ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء لنحو 37 مليونًا على مختلف الجهود المنخفض والمتوسط والفائق، متوقع وصولهم إلى 38 مليونًا بنهاية 2022.