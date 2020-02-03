«المال» تنفرد بحصص شركات الهواتف فى 11 شهرا

تصدرت العلامة الكورية سامسونج مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي، بحصة سوقية بلغت %32.3 مقارنة بنحو %29.4 خلال الفترة نفسها من 2018، تلتها شركة أوبو الصينية بحصة سوقية نحو %22.4 مقابل %17.7 خلال فترة المقارنة.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية “GFK” والذى تنفرد «المال» بنشره، جاءت هواوى الصينية فى المركز الثالث بحصة بلغت %17.5 خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2019 مقابل 23.1% فى الفترة نفسها من 2018، بتراجع %5.6.

وحلت إنفينيكس الصينية فى المرتبة الرابعة بقائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعا بالسوق المحلية، بحصة سوقية بلغت %5.6 مقابل %10.7 خلال فترتى المقارنة.

وحصدت العلامة التجارية “آبل” المركز الخامس بعد الاستحواذ على حصة سوقية بنحو %5.6 من إجمالى مبيعات سوق الهواتف الذكية فى مصر مقابل %5.9 خلال الفترة ذاتها من 2018.

وحلت هونر الصينية فى المرتبة السادسة بحصة سوقية بلغت %4.1 خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضى.

وفى رصد أجرته «المال» على تطور مبيعات العلامات التجارية بقطاع المحمول خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2018 حتى نوفمبر 2019، فإن هناك 4 ماركات هى «سامسونج، وأوبو، وريلمي، وريدمي» استطاعوا تعزيز حصتهم السوقية بالقطاع.

وبحسب «GFK» تمكنت العلامة الكورية سامسونج من زيادة حصتها السوقية بمعدل %6.6 لتسجل 3%2.1 فى نوفمبر الماضى، مقارنة بنحو %25.5 فى نفس الشهر من 2018.

وزادت الحصة السوقية للصانع الصينى “أوبو” فى سوق المحمول بنسب نمو بلغت %0.7 لتصل إلى %23.2 مقابل حصة قدرت بنحو %22.5 سابقا.

كما ارتفعت حصة «ريلمي» فى مبيعات الهواتف الذكية إلى %5.4 مقارنة بنحو %2.4 خلال فترة المقارنة ، كما استطاعت “ريدمي” زيادة حصتها إلى 5.9 % .

على الجانب الآخر، سجل أداء هواوى الصينية أدنى مستوى لها فى مبيعات المحمول خاصة بعد تراجع حصتها السوقية إلى %13.4 خلال نوفمبر الماضى، مقارنة بنحو %24 فى الفترة نفسها من 2018، بنسب تراجع %44.

كما انخفضت الحصة السوقية لـ«هونر» لتلامس %2 خلال تلك الفترة، مقابل %4.3 سابقًا.

وتعود أسباب تراجع الحصة السوقية لكل من «هواوي» و«هونر» فى سوق المحمول إلى تداعيات الحرب التجارية التى نشبت بين الصين وأمريكا، التى فرضت الأخيرة مجموعة من القيود من بينها فرض الحظر على منتجات الصانع الصيني، وإدراجها على القائمة السوداء للاستثمار عالمياً، ما دفع كيانات عالمية للإعلان عن مقاطعتها، والتى من بينهم جوجل المطورة لنظام التشغيل آندرويد، وفيسبوك التى قررت عدم تثبيت تطبيقها على الإصدارات الجديدة من هواتف الصانع الصينى.

كان رين زينجفي، مؤسس شركة هواوى تكنولوجيز الصينية للأجهزة الإلكترونية، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن الحظر الأمريكى سيقلص من حجم إيرادات الشركة بحوالى 25 مليار دولار خلال العام الحالى.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» هبوط الحصة السوقية للعلامة التجارية “إنفينيكس” فى سوق المحمول بمعدل %3.6 لتصل إلى %5.7 خلال نوفمبر الماضى، مقابل %9.3 فى الشهر ذاته من 2018.

كانت شركة «GFK» للأبحاث التسويقية قد توقعت زيادة المبيعات الإجمالية للهواتف الذكية فى مصر بنسبة %2 لتصل إلى 20.4 مليون وحدة خلال العام الماضى، مقابل 20 مليون جهاز فى 2018. أحمد عوض