«المال» تنفرد بتفاصيل هيكل وحصص مساهمى «مجمع السيليكون» بالعلمين الجديدة

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» عن تفاصيل هيكل الملكية والمساهمة الخاصة بمشروع مجمع إنتاج السيليكون فى العلمين الجديدة، والذى يعد واحدا من أهم المشروعات الإستراتيجية والقومية لخلق قيمة مضافة من الثروات التعدينية المصرية.

وبحسب المصادر يضم هيكل ملكية شركة «العلمين لمنتجات السيلكون» -التى تم تأسيسها لتنفيذ المشروع- كلا من قطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة %55 موزعة بين «القابضة للبتروكيماويات» بحصة %30 وهيئة الثروة المعدنية بواقع %10 و%15 لـ«المصرية للثروات التعدينية».

ويستحوذ قطاع الأعمال العام على حصة %15 فى المشروع، موزعة بين «القابضة للصناعات المعدنية»، و«المصرية للسبائك الحديدية»، بنحو %7.5 لكل منهما، بحسب المصادر.

وأوضحت لـ«المال» أن حصة الـ%30 المتبقية موزعة بين شركات: «ابدأ» بنحو %15 و«ليبرا كابيتال» %10 و«وسط الصحراء للتعدين» %5.

وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الاثنين عن بدء تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باستثمارات وطنية، لاستغلال الثروات التعدينية بدلا من تصديرها خامًا، بما يعزز من قيمتها المضافة.

ومن المستهدف أن يضم مشروع المجمع 4 مراحل، فيما تقارب تكلفته المبدئية 800 مليون دولار، وفقا للمصادر.

وسيقام المشروع بنظام EPC+FINANCE لتدبير التمويل اللازم لتنفيذه من خلال المقاول العام للمشروع بما لايضع أى أعباء مالية أو التزامات على المساهمين.

وقالت المصادر إن المساهمين فى «العلمين لمنتجات السيليكون» بصدد عقد اجتماع مرتقب لتحديد خطط وإجراءات التنفيذ الفعلى للمرحلة الأولى واختيار مقاول التنفيذ.

وأوضحت أن الاستثمارات التقديرية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع تقارب 172 مليون دولار، وفقا لدراسة الجدوى التفصيلية التى قامت بها شركة «FEC».

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تستهدف إنتاج البولى سيليكون بطاقة 10 آلاف طن سنويا بتكلفة مبدئية 300 مليون دولار، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إنتاج مادة «السيلكون مونمر» بطاقة 60-100 ألف طن سنويا، وبتكلفة تقديرية 240 إلى 300 مليون، طبقا للعرض المقدم من شركة «بلو ستار» الصينية، ودراسات «القابضة للبتروكيماويات»،

ولفتت إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن إقامة مجمع السيليكونات للصناعات التكميلية.

وأكدت المصادر أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى من المشروع، وتم البدء فى دراسات «الثانية».

ووفقا لتصريحات الدكتور أمجد كامل، رئيس شركة العلمين، فإنه من المقرر إقامة المشروع على مساحة 200 فدان بأرض «المصرية القابضة للبتروكيماويات» فى مدينة العلمين الجديدة.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج السيليكون المعدنى بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنوياً، اعتماداً على خام الكوارتز المصرى فائق النقاء، ويستخدم فى العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولى سيليكون والسيليكونات الوسيطة، على أن يتم تصدير الفائض.

ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة للمجمع من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم استيرادها حاليا، كالمواد العازلة واللاصقة والرابطة والمطاط.

وأكدت الوزارة أن كل مرحلة تحقق قيمة مضافة وعائدا مرتفعا من تصنيع المنتج مقارنة بالمادة الخام، حيث تصل قيمة الطن من المنتج النهائى فى المرحلة الأولى إلى 340 دولارا، مقارنة بالكوارتز «المادة الخام» التى تباع بنحو 15 دولارا.