«المال» تنفرد بتفاصيل مفاوضات «سكاتك» لتدشين مشروعات رياح باستثمارات 3 مليارات دولار

تتفاوض وزارة الكهرباء مع شركة «سكاتك» النرويجية لتدشين مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.

وتنفرد «المال» بنشر التفاصيل الكاملة لعرض للشركة النرويجية، الذى يتضمن توليد قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، عبر 6 مراحل تنفيذية، تبدأ عام 2026 ويتم تشغيل القدرات بالكامل خلال 2029.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أن الشركة النرويجية ستبدأ أعمال القياسات لسرعة الرياح والدراسات على الأراضى المقترحة خلال 2023، وتستغرق نحو 12 شهرًا.

وأضافت المصادر أن المشروعات من المرتقب تدشينها بنظام «B.O.O»، والذى يتضمن البناء والتشغيل والتملك، موضحة أن الشركة النرويجية ستدبر التمويل والإغلاق المالى عقب انتهاء أعمال القياسات الخاصة بالمواقع.

وقالت إن مدة تنفيذ المراحل الكاملة للمشروعات تستغرق نحو 36 شهرًا، يتم دخول 500 ميجاوات من القدرات خلال الربع الأخير من 2026، ثم الوصول بالقدرات إلى 1000 منتصف 2027، تزداد إلى 1500 ميجاوات مطلع 2028.

وأشارت المصادر إلى أن القدرات المنتجة سترتفع إلى 2000 ميجاوات منتصف 2028، وأخيرًا 2500 مطلع 2029، وتكتمل إلى 3000 ميجاوات منتصف 2029.

وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة من مشروعات القطاع الخاص الموقع معهم اتفاقية، وفقًا لأسعار يتم الاتفاق عليها مع الكيانات والتحالفات المنفذه للمشروعات التى تدشن المحطات بنظام تعريفة شراء الطاقة، ونظام BOO ، إضافة إلى BOOT.

يذكر أن وزير الكهرباء محمد شاكر أوضح فى تصريحات صحفية منذ أيام، أنه تم خفض سعر شراء الطاقة المولدة من محطات الرياح التى يتم إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص من 2.85 سنت دولار إلى 2.4 سنت دولار لكل كيلو وات ساعة.

وتخطط مصر للوصول بإجمالى الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات، بزيادة قدرها 2700 ميجاوات على العام الحالي.

فيما يصل إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر إلى 60 ألف ميجاوات بمختلف أنواعها المتجددة والتقليدية، تمثل مشروعات «سيمنس» الجزء الأكبر منها بقدرة 14.4 ألف ميجاوات.