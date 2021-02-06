طاقة

«المال» تنفرد بتفاصيل فتح الكهرباء مظاريف ممارسة توريد كابلات جهد منخفض

تأهل الثماني شركات المتنافسة بالممارسة فنيا وماليا.
عمر سالم 12:16 ص, الأحد, 7 فبراير 21 12:16 ص, الأحد, 7 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهت لجنة الاحتياجات بوزارة الكهرباء والطاقة من تحليل العروض المتنافسه على ممارسة توريد كابلات جهد منخفض ، حيث أعلن تأهل الثماني شركات المتنافسة بالممارسة فنيا وماليا.

وقامت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بطرح الممارسة بشكل محدود على الشركات المحلية خلال الشهر الماضي، على أن تقوم هي بتوريد الكابلات إلى باقي شركات التوزيع، والتى تستحوذ منها شركتان على الكميات والأطوال الأكبر وهما مصر الوسطى بإجمالى 277 كيلو متر وشمال القاهرة بإجمالى 350 كيلو متر

اقرأ أيضا  وزيرا البترول والنقل يبحثان مجالات التعاون المشترك
كابلات

وقالت مصادر مسئولة وذات صلة بالممارسة في تصىريحات للمال ، إن اللجنة المكلفة وافقت على زيادة القيمة السعرية للممارسة.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركات المتأهله تتضمن كلاً من إيجيتك، وإنيرجيا للكابلات، وكابلات مصر، والعالمية للكابلات، وجنرال كابل «BICC» ، وجيزة باور، وجيزة لصناعة الكابلات، بالإضافة إلى شركة ستيل بلس

وأشارت إلى أنه في بداية فتح المظاريف والعطاءات المتنافسه رفض رئيس احد شركات التوزيع الاسعار المقدمة وتم التفاوض علي الاسعار وتم قبول كافه العروض المتقدمة.

اقرأ أيضا  سعر البترول يصعد عالميًا وسط توقعات بانتعاش الطلب على النفط

يذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قررت الشهر الماضي إلغاء ممارسة كبرى لتوريد كابلات جهد متوسط لصالح شركات توزيع الكهرباء بتكلفة تصل إلى نحو مليار جنيه، بعد فتح المظاريف المالية للممارسة رقم 2 لعام 2020، بحضور رؤساء 9 شركات توزيع كهرباء، نتيجة ارتفاع الأسعار المقدمة من جانب شركات القطاع الخاص الموردة للكابلات.

يشار إلى أن «القابضة للكهرباء» كانت قد شكلت لجنة للاحتياجات المركزية، لبحث احتياجات كافة شركات التوزيع، وتولت شركة شمال القاهرة عملية طرح الممارسة المحدودة على الكيانات المحلية المنتجة للكابلات.

اقرأ أيضا  الكهرباء : 335 مليون جنيه لتطوير شبكات بني سويف منذ 2014

ويبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 59 ألف ميجاوات بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015 ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء لنحو 37 مليونا على مختلف الجهود المنخفض والمتوسط والفائق، متوقع وصولهم إلى 38 مليونا بنهاية 2021

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

تفاصيل ممارسة توريد مليون عداد كهرباء والشركات الست المتنافسة

عمر سالم 9:27 م, السبت, 6 فبراير 21

لأول مرة في الأقصر.. إطلاق مشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات

نسمة بيومي 1:31 م, السبت, 6 فبراير 21

تعرف على المسافات الأمنة لحرم خطوط الكهرباء

عمر سالم 11:34 ص, الجمعة, 5 فبراير 21

تعيين موسى عمران رئيساً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

عمر سالم 1:09 ص, الجمعة, 5 فبراير 21

بنك التعمير الألماني يرغب في زيادة استثماراته بقطاع الطاقة المصري

عمر سالم 6:37 م, الخميس, 4 فبراير 21

أسعار البترول العالمية تصعد الخميس بدعم من انخفاض المخزون الأمريكي

محمد عبد السند 11:09 ص, الخميس, 4 فبراير 21