«المال» تنفرد بتفاصيل فتح الكهرباء مظاريف ممارسة توريد كابلات جهد منخفض

انتهت لجنة الاحتياجات بوزارة الكهرباء والطاقة من تحليل العروض المتنافسه على ممارسة توريد كابلات جهد منخفض ، حيث أعلن تأهل الثماني شركات المتنافسة بالممارسة فنيا وماليا.

وقامت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بطرح الممارسة بشكل محدود على الشركات المحلية خلال الشهر الماضي، على أن تقوم هي بتوريد الكابلات إلى باقي شركات التوزيع، والتى تستحوذ منها شركتان على الكميات والأطوال الأكبر وهما مصر الوسطى بإجمالى 277 كيلو متر وشمال القاهرة بإجمالى 350 كيلو متر

وقالت مصادر مسئولة وذات صلة بالممارسة في تصىريحات للمال ، إن اللجنة المكلفة وافقت على زيادة القيمة السعرية للممارسة.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركات المتأهله تتضمن كلاً من إيجيتك، وإنيرجيا للكابلات، وكابلات مصر، والعالمية للكابلات، وجنرال كابل «BICC» ، وجيزة باور، وجيزة لصناعة الكابلات، بالإضافة إلى شركة ستيل بلس

وأشارت إلى أنه في بداية فتح المظاريف والعطاءات المتنافسه رفض رئيس احد شركات التوزيع الاسعار المقدمة وتم التفاوض علي الاسعار وتم قبول كافه العروض المتقدمة.

يذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قررت الشهر الماضي إلغاء ممارسة كبرى لتوريد كابلات جهد متوسط لصالح شركات توزيع الكهرباء بتكلفة تصل إلى نحو مليار جنيه، بعد فتح المظاريف المالية للممارسة رقم 2 لعام 2020، بحضور رؤساء 9 شركات توزيع كهرباء، نتيجة ارتفاع الأسعار المقدمة من جانب شركات القطاع الخاص الموردة للكابلات.

يشار إلى أن «القابضة للكهرباء» كانت قد شكلت لجنة للاحتياجات المركزية، لبحث احتياجات كافة شركات التوزيع، وتولت شركة شمال القاهرة عملية طرح الممارسة المحدودة على الكيانات المحلية المنتجة للكابلات.

ويبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 59 ألف ميجاوات بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015 ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء لنحو 37 مليونا على مختلف الجهود المنخفض والمتوسط والفائق، متوقع وصولهم إلى 38 مليونا بنهاية 2021

