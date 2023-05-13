«المال» تنفرد بتفاصيل طرح الحصة الإضافية من «المصرية للاتصالات»

تواصل «المال» كشف تفاصيل طرح حصة إضافية من «المصرية للاتصالات» والذى تضمن مشاركة مؤسسات سعودية كبيرة مثل «مجموعة العُليان» و «عبدالمنعم الراشد» فضلا عن «moon capital» العالمية، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين السعوديين الأفراد المتعاملين فى السوق المصرية.

كانت «المال» انفردت بنشر تفاصيل طرح الحصة الإضافية مساء الخميس الماضى عبر بوابتها الإلكترونية «ALMAL NEWS» إذ حصلت على مستند البيع المعجل للحصة، لتكشف عن طرح %10 منها 9.5 % لمستثمرين مؤهلين و%0.5 لموظفى الشركة، بنطاق سعرى يتراوح من 22.22 – 27.16 جنيه للسهم، فيما تولى بنكا الاستثمار «الأهلى فاروس» و«سى آى كابيتال» مهمة المستشارين للصفقة المحتملة.

وأوضحت المصادر – فى تصريحات خاصة – أن الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتمع مع ممثلى بنكى الاستثمار «الأهلى فاروس» و”سى آى كابيتال» عبر تقنية “zoom» وأكد – فى تصريحاته – أن الطرح شهد دخول مؤسسات أجنبية لأول مرة للسوق المحلية فى ظل جاذبية الشركة.

وأضاف أن طرح الحصة الإضافية من «المصرية للاتصالات» سيكون بمثابة بناء للثقة مع المستثمرين ودفعة قوية للطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، والتى ستشهد تطورا كبيرا فى ذلك الملف.

وأكدت المصادر أن إجمالى قيمة طلبات المشاركة فى الطرح بلغ نحو 20 مليار جنيه، بمعدل تغطية يصل لـ 5 مرات تقريبًا، مقارنة مع حجم الطرح ذاته البالغ 4 مليارات.

وأوضحت أن سعر التنفيذ المحتمل للسهم يدور حول مستوى الـ 23.1 جنيه، مشيرة إلى أن جلسة اليوم الأحد ستشهد تنفيذ الصفقة من خلال شركتى «الأهلى فاروس» و«التجارى الدولي» للسمسرة.

يُذكر أن سهم المصرية للاتصالات أنهى تداولات الأسبوع الماضى على 23.10 جنيه، فيما تمتلك الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية نحو %80 من الأسهم – قبل تنفيذ الصفقة – بينما النسبة المتبقية %20 لأسهم التداول الحر.

وكشفت المصادر أن طرح الحصة الإضافية من «المصرية للاتصالات» شهد مشاركة شركة «MOON CAPITAL” وهى صندوق استثمارعالمى مقره فى نيويورك ويدير أصولًا تصل لـ 800 مليون دولار ويدخل السوق المحلية لأول مرة.

جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرا.

وحققت «المصرية للاتصالات» صافى ربح بعد الضرائب بقيمة 9.2 مليار جنيه بنمو %9 فى 2022، وبلغ إجمالى الإيرادات نحو 44.3 مليار بارتفاع %19.