المال تنفرد بتفاصيل تسوية أزمة جامعة 6 أكتوبر

❐ مصادر: «التونسى» يعتزم تقديم عرض شراء لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

❐ الأهلى للاستثمارات ترفع دعوى جديدة لفرض الحراسة

شريف عمر

دخلت الأزمات القانونية التى تواجهها جامعة 6 أكتوبر – التابعة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا – منعطفاً جديداً، وذلك عقب توقيع رجل الأعمال سيد التونسى، رئيس مجلس الأمناء، عقد تسوية مع شركة مصر للتأمين، يتضمن تخارج الأخيرة، وإنهاء جميع الخلافات والقضايا المتبادلة بينهما، على أن يسدد رجل الأعمال لها 470 مليون جنيه.

وكانت محكمة الجيزة، قد قضت فى مارس 2017، فى دعوى طالبت فيها مصر للتأمين بتعيينها حارساً قضائياً لإدارة الجامعة، بفرض الحراسة القضائية على الأخيرة، وإعادة تشكيل مجلس الأمناء، وندب مكتب خبراء وزارة العدل، لبيان المبالغ التى تحصلت عليها.

حصلت “المال” على نسخة من عقد تسوية “التونسى – مصر للتأمين”، موقعا بتاريخ 19 ديسمبر الماضى، وموثق من محكمة 6 أكتوبر الإبتدائية، وينص على إنهاء مساهمة مصر للتأمين فى الجامعة، وتنازلها عن جميع البلاغات والقضايا، المقامة منها أو الانضمام لأطراف أخرى، كالجهاز المركزى للمحاسبات، وشركة الأهلى للاستثمارات، فى أى منازعات ضد مجلس الأمناء.

كما ينص على سداد مجلس الأمناء 470 مليون جنيه، قيمة مستحقات ومساهمة شركة مصر للتأمين، منهم 130 مليون جنيه دفعة مقدمة، وباقى المبلغ على 3 أقساط.

يعود أصل الأزمة، إلى قيام رجل الأعمال سيد التونسى، منذ عدة سنوات، بصفته رئيس مجلس الأمناء، بمنع تحويل الأرباح لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بداعى عدم ملكيتها للجامعة، مع تحويله العلاقة بين الكيانين لتأجير تمويلى فقط، ما دفع المساهمين ومن ضمنهم – مصر للتأمين – لرفع دعوى قضائية انتهت بفرض الحراسة على الجامعة.

تأسست جامعة 6 أكتوبر عام 1996، من خلال شراكة بين رجل الأعمال سيد التونسى بحصة أغلبية، وبنك قناة السويس بحصة أقلية، وشركة مصر للتأمين بنسبة مساهمة %15، وأنشأ المساهمون شركة قناة السويس للخدمات التعليمية لتملك الجامعة، التى اندمجت لاحقا بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا خلال 2004.

ووفقا لعقد التسوية فإن الأطراف المؤسسة، اصطدمت بعد الإنشاء بأن قانون الجامعات الخاصة والاستثمار، يحظر على الشركات أو الأشخاص الاعتبارية تأسيس جامعات خاصة، أو المساهمة فيها، أو تملكها، ومن ثم باتت ملكية الجامعة غير واضحة، رغم ان بيانات شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، تنص على امتلاكها نحو 99% من الأسهم.

وقال ياسين تاج ياسين، محامى شركة الأهلى للاستثمارات – التى تمتلك 14.58% من قناة السويس لتوطين التكنولوجيا – إن شركته تقدمت بطلب للطعن على عقد التسوية أمام محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة، إلا أن الأخيرة قضت فى نهاية الأسبوع الماضى، بعدم قبوله، مع منح العقد قوة السند التنفيذى، وأضاف أن “الأهلى” تدرس حالياً جميع البدائل القانونية المتاحة.

وأوضح أن شركته أقامت دعوى أمام فى محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على الجامعة – بخلاف التى رفعتها مصر للتأمين -، واتهمت مجلس الأمناء وإدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، ولم يبت فيها بعد.

وأضاف أن “الاهلى للاستثمار” حصلت أيضاً على حكم قضائى مؤخراً، بتشكيل لجنة خبراء من وزارة العدل، لبحث العلاقة بين الجامعة وشركة قناة السويس، وقال: نتواصل بشكل دوريا مع جميع المساهمين، وعلى رأسهم بنك المصرف المتحد، للحفاظ على الحقوق.

يتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بواقع %24.08 لصالح المصرف العربى الدولى، و %14.58 للأهلى للاستثمارات، و 12% لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران، و 10.08% لشركة مصر للتأمين، و %8.6 لشركة مصر لتأمينات الحياة، و%8.1 للبنك الأهلى الكويتى مصر، و%4.95 لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمالها 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وكشفت مصادر عن بدء رجل الأعمال سيد التونسى، التحرك لتقديم عرض شراء لأسهم شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر 18 جنيه للسهم الواحد، بغرض الاستفادة من عدة عوامل، فى مقدمتها اتفاق التسوية مع مصر للتأمين، ورغبة بنوك فى التخارج، بشرط الحصول على سعر جيد، ويتداول السهم مؤخرا قرب مستوى 12.30 جنيه.

وأكد ياسين تاج ياسين، محامى شركة الأهلى للاستثمارات، تمسك الأخيرة بملكيتها فى الشركة، وعدم نيتها الاستجابة لأى عروض استحواذ، نظراً لجاذبية الاستثمار فى الجامعة، التى تمتلك 11 معهداً، و9 كليات متخصصة، وتحقق إيرادات سنوية تقارب 800 مليون جنيه، كما كانت تورد عائداً سنوياً بنحو 300 مليون جنيه لقناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

وكانت الأخيرة قد أفصحت فى أكتوبر 2016 عبر بيان للبورصة، أن بعض مساهميها المالكين لنسبة %61 تلقوا عرض شراء لكامل أسهمها بسعر 16.50 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 1.499 مليار جنيه، وعلمت “المال” لاحقاً أن رجل الأعمال سيد التونسى، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وأحد المؤسسين الرئيسيين لجامعة 6 أكتوبر، هو من تقدم بالعرض، الذى توقف بسبب عدم موافقة كامل المساهمين، بجانب صدور حكم الحراسة القضائية.