«المال» تنفرد بتفاصيل تخصيص 3 ملايين متر أراضٍ لتدشين أكبر محطة رياح بالعالم

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء أنه جار تخصيص أراضٍ تصل إلى 3 ملايين متر مربع فى منطقة غرب سوهاج، لصالح أكبر مشروع طاقة رياح على مستوى العالم، لإنتاج 10 آلاف ميجاوات طاقة كهربائية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس توقيع وثيقة بشأن مشروع إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 10 آلاف ميجاوات من الرياح، تنفذه شركة أبوظبى لطاقة المستقبل «مصدر» بالتحالف مع كيانات محلية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنفرد «المال» بالتفاصيل الكاملة للمشروع الذى تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ نوفمبر الماضي، ضمن 4 مشروعات ضخمة يصل إجمالى قدراتها إلى 28 ألف ميجاوات مع عدد من التحالفات العربية والعالمية والمحلية.

وكشفت المصادر أن المشروع سينفذ بنظام «BOO» -البناء والتشغيل والتملك- وستقوم الحكومة المصرية بشراء الطاقة المنتجة منه بسعر يصل إلى 2.4 سنت لكل كيلووات /ساعة، ومن المرتقب تخطى إجمالى استثماراته 10 مليارات دولار.

وأوضحت أن المشروع سينفذ عبر عدة مراحل ويستغرق على الأقل 4 أعوام لحين تشغيله بالكامل، ومن المرتقب أن تتراوح قدرة المرحلة الأولى بين 1.5 إلى 2 جيجاوات، وسيقوم بتدشينه تحالف مكون من شركات «مصدر-إنفينتى باور-حسن علام».

وأضافت المصادر أنه من المرتقب الإغلاق المالى للمشروع فى غضون 12 إلى 16 شهراً بعد انتهاء الدراسات الخاصة به، لاسيما أنه يلقى اهتماما كبيرا من مؤسسات التمويل الدولية، لأنه سيسهم فى نقلة كبيرة فى توفير الطاقة النظيفة لصالح مشروعات الهيدروجين وإمكانية التصدير وغيرها.

من جانبه، قال المهندس هشام الجمل، المدير العام لشركة «إنفينيتى»، إن إجمالى الإنتاج السنوى من المشروع عقب تشغيله بالكامل سيصل لنحو 48 ألف جيجاوات /ساعة من الطاقة النظيفة، وسيسهم فى خفض 23.8 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، ما يعادل %9 تقريباً من الانبعاثات فى مصر.

وأوضح الجمل، فى تصريحات لـ«المال»، أن مشروع طاقة الرياح سيوفر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعى السنوية، كما يدعم خطة وزارة الكهرباء للتحول إلى الطاقة النظيفة، ويوفر نحو 100 ألف فرصة عمل فى مرحلة البناء، بجانب حوالى 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة. وتوقع الجمل عرض المشروع أثناء قمة المناخ المقبلة فى الإمارات COP28، لاسيما أنه يأتى فى إطار مبادرة «الممر الأخضر»، التى تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، فيما سيسهم فى تحقيق هدف مصر لضمان تشكيل المصادر المتجددة %42 من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.