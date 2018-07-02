«المال» تنفرد بتفاصيل اجتماع مدبولى مع المطورين

■ مناقشة آليات الشراكة فى تنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل بسعر لا يتخطى المليون جنيه

■ إصدار قانون التسجيل العقارى ومنح الأجانب الإقامة لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد وفق شروط

■ حسين صبور: يجب وضع نماذج سعرية وآليات للشراكة وطرحها على المستثمرين

■ ممدوح بدر الدين: مقترح الوزير إحياء لمبادرة شعبة الاستثمار العقارى ونتوقع ترحيب المطورين

■ هشام طلعت مصطفى: الاتفاق على شكل موحد وتكلفة للمتر كامل التشطيب بقيمة 9200 جنيه

■ ياسين منصور: السوق متحفزة لتنفيذ فكر الشراكة.. ولا نتوقع رفض أى شركة تساند الدولة

■ هشام شكرى: خطوات الدولة تعكس الاهتمام بتصدير العقار

■ حسن درة: الآلية تحقق نتائج إيجابية على العديد من المستويات منها تشغيل أكبر قدر من العمالة

■ عمرو سليمان: الأفكار مثمرة.. والوزارة وضعت إجراءات وقوانين تدفع الاستثمار وتلبى احتياجات العملاء



■ أشرف سلمان: تنشيط التصدير يحفز دخول عملة صعبة

للبلاد

■ هانى العسال: 7000 جنيه للمتر.. والشراكة حل لمشكلات الإسكان

■ طارق شكرى: وضع سقف للتكلفة بحيث يناسب مبادرة البنك المركزى



بدور إبراهيم

اجتمع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نهاية الأسبوع الماضى مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، لمناقشة آليالت الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ وحدات لشريحة متوسطى الدخل، ومناقشة آليات تصدير العقار.

نجحت «المال» فى الحصول على التفاصيل الكاملة للاجتماع، الذى ناقش آليات الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، فى تنفيذ وحدات بمساحات 100 إلى 120م كاملة التشطيب، واشتراط وضع أسعار محددة، واقتراح مبدئى ألا يتخطى سعر الوحدة مليون جنيه.

وأشار مدبولى إلى أن الوزارة على استعداد لسماع اقتراحات المطورين بما يفيد جميع الأطراف.



خلال الاجتماع ناقش المطورون تكلفة تنفيذ المتر المربع حال اشتمال التكلفة سعر الأرض، من عدمه، والاتفاق بين المطورين على عقد اجتماع لمناقشة آليات تنفيذ تلك الوحدات، والخروج بدراسات تعرض على رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع جديد الأربعاء المقبل.

يذكر أنه كان من ضمن شروط البنك الدولى لإقراض الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق 500 مليون دولار لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى منخفض التكاليف، مشاركة القطاع الخاص للإسكان فى تنفيذ وحدات محدودى الدخل.

فيما يتعلق بتصدير العقار، قال مدبولى إنه أصدر قانون التسجيل العقارى رقم 37 لعام 2018، فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة لتسهيل عملية تسجيل العقارات، وكان بناء على طلب من المستثمرين فى وقت سابق، لدعم تصدير العقار والسماح بالحصول على الإقامة لمن يمتلك عقاراً، وبالفعل صدر قرار وزير الداخلية الذى ينص على جواز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 أعوام، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ولمدة 3 أعوام، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

طلب وزير الإسكان من المستثمرين والمطورين العقاريين تقديم خطة عمل تستهدف الترويج للعقار المصرى فى الخارج، وتسويق منتجاتنا العقارية، مؤكداً أن الحكومة تدعم ذلك بقوة، ولن يتم التفريق بين الوحدات الحكومية، والوحدات التى ينفذها القطاع الخاص، والحكومة مستعدة للمشاركة فى المؤتمرات والمعارض العقارية العالمية، للعمل على تصدير العقار المصرى.

أبدى المطورون خلال الاجتماع ترحيبهم بالأفكار المطروحة للمشاركة فى تنفيذ وحدات سكنية بأسعار تتلاءم مع احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين والمساهمة فى حل فجوة الإسكان المتزايدة فى تلك الشريحة، التى تسهم بدورها فى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، منها توفير فرص عمل لعدد كبير من الأيادى العاملة، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة، ورحب المطورون بالخطوات التى اتخذت لدعم ملف تصدير العقار، التى تسهم فى إدخال عملة صعبة إلى البلاد وإنعاش صناعة العقار.

عرض المطورون تصوراتهم للأسعار المناسبة للمتر السكنى بوحدات الإسكان المتوسط المزمع تنفيذها بالشراكة مع الوزارة، التى تضمن الوصول بتكلفة الوحدة إلى مستوى يضمن المناسبة مع احتياجات الشريحة المستهدفة.

اقترح حسين صبور، رئيس مجلس إدارة الأهلى للتنمية العقارية، وصبور للاستشارات، تولى وزارة الإسكان وضع نماذج سعرية مقترحة للوحدات، وآليات للشراكة والعمل وطرحها على المطورين للدراسة ومعرفة مدى إمكانية تنفيذ ذلك ومناسبته، مع قدراتهم لتحقيق المعادلة بين توفير وحدات بأسعار مناسبة للشريحة المستهدفة مع الحفاظ على جدوى استثمارية واقتصادية للمطور.

أشار إلى أن المشاركة إحدى الآليات المهمة التى تعود بالنفع على مختلف الأطراف خاصة المواطنين فى ضوء الارتفاعات السعرية الأخيرة للوحدات وتراكم الاحتياجات السكنية.

قال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المقترح المقدم من وزير الإسكان بشأن المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ وحدات لشرائح متوسطى الدخل، تعد إحياء لمبادرة شعبة الاستثمار العقارى، التى تقدمت بها للإسكان ومجلس الوزراء فى 2015 للمشاركة بين الطرفين فى تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بأسعار مناسبة، تتلاءم مع شروط الإسكان الاجتماعى، ومبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، واتخذت خطوات تنفيذية فى وقت سابق، منها موافقة مجلس الوزراء على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، وتخصيص مساحة 50 فداناً، بحد أقصى 100 فدان لكل مطور، ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، فى مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعى كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة فى الوزارة حالياً، على مساحة تمثل 30% من المساحة المخصصة للإسكان المتوسط إلا أنه لم تستكمل تلك الخطوات.

لفت إلى أن الشعبة عندما طرحت المبادرة فى وقت سابق، وجدت ترحيباً وحرصاً من شريحة كبيرة من الشركات العقارية، للمشاركة فى المبادرة، والتنفيذ باعتبارها واجبا مجتمعيا نحو الدولة والمواطنين، وتعهدت الشركات بالتزامها بجميع شروط الوزارة حتى فى ضوء التحديات بما يعكس النجاح المتوقع لطرح الوزارة على المطورين المشاركة فى تنفيذ وحدات إسكان متوسط.

أوضح أنه فيما يتعلق بملف تصدير العقار، فإن الإجراءات الأخيرة تعد دافعاً لتحفيز تلك الآلية، لكن لا بد من التركيز على آليات إنشاء صناديق عقارية، وكيفية جذب الصناديق الخارجية.

خلال الاجتماع علمت «المال» أن هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عرض على المطورين العقاريين عقد اجتماع خلال الأسبوع لمناقشة مختلف الآراء والأفكار بشأن المشاركة فى تنفيذ وحدات إسكان متوسط للخروج بمقترح متكامل وعرضه على الوزير فى الاجتماع الجديد الذى تحدد بعد غد الأربعاء.

أشار مصطفى خلال الاجتماع، إلى أن تكلفة إنشاء متر مربع كامل التشطيب تصل إلى 9200 جنيه، حال تضمين سعر الأرض ضمن التكلفة، وتأتى رؤيته فى ضوء سابقة أعمال الشركة واهتمامها بتنفيذ وحدات على مستوى راق، بجودة تشطيبية عالية، مع الاهتمام بخدمات مثل اللاند سكيب، والمساحات الخضراء.

أكد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير، أنه يجب تحفيز السوق لفكرة الشراكة مع الدول بمختلف الآليات، لتنفيذ وحدات سكنية لمختلف الشرائح، منها متوسطى الدخل، مشيراً إلى أن الشركة لديها تجربة مع الوزارة، فى الشراكة لتنفيذ مشروع إسكان فاخر، وأبدت تلك الآلية نتائج إيجابية، ونجاح يعكس الجدوى الاقتصادية والتنموية لها.

أضاف أنه من غير المتوقع رفض أى مطور مساندة الدولة، فى تنفيذ وحدات إسكان للشريحة الكبرى من المواطنين فى ذلك التوقيت، والعمل لخفض الأعباء الملقاة على كاهل الدولة، فى إنتاج وحدات بأسعار تناسب تلك الشريحة، لافتا إلى أن القطاع الخاص كان يرغب فى إنتاج وحدات لتلك الشريحة، لكن يظل سعر الأراضى العائق أمام تفعيل تلك الرغبات.

أضاف حسن درة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات درة، أن تكلفة تنفيذ متر كامل التشطيب دون تضمين سعر الأرض والأعباء التمويلية والتسويقية 4200 جنيه، مشيرا إلى أنه من الضرورى وضع تصور متكامل، يشمل جميع الآراء، ودراسته بعناية للتطبيق فى أسرع وقت، وحل مشكلات الإسكان المتراكمة.

أشار إلى أن تفعيل تلك المقترحات سريعاً يسهم فى تشغيل عدد كبير من شركات الاستثمار العقارى والمقاولين، والاستعانة بأكبر قدر من العمالة، والمشاركة فى خفض معدلات البطالة.

قال هشام شكرى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى ورئيس رؤية القابضة، إن الاجتماع جاء بمقترحات ونتائج مثمرة، منحت دفعة للمطورين، فيما يتعلق بتصدير العقار والإجراءات الإيجابية التى اتخذت فى ذلك الصدد، التى عكست اهتمام الدولة الجاد بذلك الملف، مشيداً بتأكيدات رئيس مجلس الوزراء، على تواجد ودعم وزارة الإسكان فى مختلف الفعاليات والمعارض العقارية العالمية، بما يدعم شركات القطاع الخاص ويمنحها ثقلا دولياً.

أشار إلى أنه تم التاكيد على مشاركة مصر فى معرض مبيم فرنسا 2019، ومن المقرر أن تصبح ضيف شرف العام المقبل، والحصول على موافقات إدارة المعرض المبدئية.

أشار أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة أوركابيتال، إلى أن تصدير العقار أحد الملفات التى تسهم حال تفعيلها فى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة، من حيث إدخال العملة الصعبة إلى البلاد، وتحفيز الشركات العقارية العاملة بالسوق على التطوير الدائم للمنتج العقارى، ليتلاءم مع متغيرات السوق العالمية واحتياجات العملاء.

طرح طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس شركات عربية؛ رؤيته بشأن السعر المناسب للمتر المربع للإسكان المتوسط، وهى 6500 جنيه للمتر، والدراسة مجدداً عقب الارتفاعات الأخيرة والمستمرة فى أسعار مواد البناء، وتكاليف تنفيذ المشروعات العقارية.

أشار إلى أن هناك حرص على وضع تكلفة تنفيذ والسعر النهائى للوحدة، بما يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، لتسهيل تلبية احتياجات تلك الشريحة، ووضع دراسات لآلية المشاركة تضمن تلافى سلبيات الإسكان القومى السابق.

قال هانى العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى ورئيس مصر إيطاليا القابضة، إن رؤيتة لمتوسط سعر المتر لتنفيذ تلك المبادرة 7000 جنيه، ما يضمن دخول الوحدات ضمن مبادرة البنك المركزى، والدراسة مجدداً لوضع السعر الأمثل، والآليات المقترحة للتنفيذ، التى بين تحديد سعر ثابت من الوزارة يلتزم به المطورين، مقابل هامش ربح أو الأرض لتنفيذ مشروع خاص، مقابل مبانى ووحدات، يلتزم المطورين بتنفيذها طبقا لشروط الوزارة.

أضاف أن الآلية الثانية تعد الأنسب من وجهة نظره، فى ظل حرص المطورين على التجويد فى تنفيذ المشروعات، وتقديم وحدات بأعلى مستوى من التشطيبات والخدمات.

لفت إلى أنه لم يحدد العدد المبدئى لتلك الوحدات وأن العجز بها كبير ومتراكم، مشيداً بالفكرة، التى تعد الحل الجذرى لمشكلات الإسكان.

أكد عمرو سليمان، الرئيس التنفيذى لماونتن فيو، أن الأفكار التى طرحت مثمرة، ولا بد من دراستها حتى تتواكب مع احتياجات السوق، وتوفر المنتجات التى تتلاءم مع احتياجات المواطنين والفئة الموجه إليها المشروعات.

أشار إلى أن الوزارة قامت بوضع آليات وقوانين مختلفة فى الأعوام الماضية تسهم فى دفع الاستثمار، وتراع تلبية احتياجات قطاع كبير من العملاء ومنها الشراكة، التى أسهمت فى تنفيذ عدد كبير من الوحدات فى وقت زمنى قصير.