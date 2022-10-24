«المال» تنفرد بتفاصيل إقامة مصنع منتجات الألبان المصرية فى كركوك

كشف حسين على موسى، الملحق التجارى بالسفارة العراقية فى القاهرة، لـ”المال” عن تفاصيل إقامة أول مصنع مصرى متخصص فى الحليب ومشتقاته بمدينة كركوك فى العراق، والذى تنفذه إحدى كبرى شركات الأغذية المصرية.

كان الملحق التجارى بالسفارة العراقية فى مصر، قال لـ”المال”، على هامش المؤتمر الدولى الذى أقامته الغرفة التجارية فى الإسكندرية منذ أيام أن إحدى كبرى شركات الأغذية المصرية بدأت منذ أسبوعين وضع حجر أساس لمصنع أغذية على أطراف مدينة بغداد، باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، رافضًا الإفصاح عن ذكر اسمها.

موسي: توجيه الإنتاج للسوق العراقية.. وإمكانية التصدير للدول المجاورة

وقال “موسى” إن الشركة المصرية بدأت الاستعداد لوضع البنية التحتية فى المصنع، والذى يستغرق إقامته عامين، تنتهى تحديدًا خلال عام 2024، وذلك على مساحة 20 ألف قدم مربعة تقريبًا.

وأضاف “موسي” أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية المنفذة للمشروع أن تكون العمالة التى سيتم الاستعانة بها داخل المصنع مصرية وعراقية، مع تدريب الأيدى العاملة.

وأشار إلى أن المنتجات التى سيتم تصنيعها ستوجه للسوق العراقية على وجه الخصوص، مع إمكانية التصدير إلى الأسواق الخارجية المجاورة.

وأوضح “موسي” إن العراق سوق تجارية مفتوحة ومستهلكة بشكل كبير، داعيًا الشركات المصرية للمشاركة فى إعادة إعمارها، خاصة المناطق التى يتم تحريرها من التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن قانون الاستثمار العراقى لسنة 2013 والمعدل فى 2015 منح امتيازات وفرصًا كبرى للشركات العربية، خاصة المصرية، كما أن تلك المميزات يتم الإعلان عنها بشكل دورى من خلال السفارات العراقية فى الدول العربية، ومنها الإعفاء الضريبى، وزيادة رؤوس الأموال.

ولفت “موسي” إلى أن المستهلك العراقى يشعر بالحنين دائمًا للمنتجات المصرية، كما أن بعض المشروعات هناك تنفذها شركات مصرية، خاصة فى الإسكان، والقطاع الدوائى، والغذائى، والمنسوجات.

وأكد أن هناك توجهًا مشتركًا بين مصر والعراق لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، خاصة أنه يستورد الأدوية والملابس، والأغذية، والخضراوات والفواكه المجمدة، والأثاث.

ولفت “موسى” إلى أن اللجان الزراعية تقوم بوضع قائمة بعدد من المحاصيل يمنع دخولها فى أوقات حصادها ووفرتها بالأسواق العراقية.

وقال إننا نتمنى من الشركات المصرية منافسة نظيرتها التركية والإيرانية فى سعر المنتجات التى يتم طرحها فى السوق العراقية، خاصة فى منتجات الملابس والأثاث، ولا سيما أن تركيا تعزز العراق بمنتجات أقل سعرًا من المنتج المصرى.

وأكد الملحق التجارى بالسفارة العراقية فى مصر أن منتجات الأثاث المصرية تمتاز بالجودة العالية، مقارنة بمثيلاتها التركية والإيرانية.

يذكر أن حجم التجارة بين مصر والعراق، بلغ خلال العام الماضى، حوالى 486 مليون دولار، يتوزع بين ‏‏479 مليونا صادرات مصرية، و7 ملايين واردات قادمة من العراق، وفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

ووصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى أعلى مستوياته عام 2018 خلال آخر 15 عامًا، حين سجل 1.650 مليار دولار.

وتقوم مصر بتصدير عدة سلع ومنتجات للعراق، منها الأثاث وغزل القطن ومخبوزات ومنتجات غذائية متنوعة وأدوية ومحضرات صيدلة وزيوت ودهون نباتية أولية وملابس جاهزة ومنتجات بترول وكربون.

وتتمثل أهم الواردات المصرية من العراق، فى مكسبات الطعم والشيكولاتة ومنتجات الكاكاو.