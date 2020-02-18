عقـــارات

«المال» تنفرد بتعديلات آلية التخصيص الفوري لأراضي المدن الجديدة

من ضمن التعديلات اعتبار هيئة المجتمعات العمرانية الجهة الوحيدة التى تتلقى طلبات التخصيص من المستثمري
سحر نصر 9:10 ص, الثلاثاء, 18 فبراير 20 9:10 ص, الثلاثاء, 18 فبراير 20

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تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لإدخال بعض التعديلات على آلية التخصيص الفورى للأراضى بـ المدن الجديدة ، خلال اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل ، لتسريع إجراءات التخصيص.

وقال مصدر بالمجتمعات العمرانية لـ«المال»، إن التصور الجديد يشمل إضافة بند يتيح للهيئة الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل مدينة خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر عبر موقعها الإلكترونى.

وأوضح المصدر أن من ضمن التعديلات اعتبار هيئة المجتمعات العمرانية الجهة الوحيدة التى تتلقى طلبات التخصيص من المستثمرين ، واستلام قيمة جدية الحجز بدلاً من الآلية المطبقة حاليًا التى تتيح للمستثمر التقدم والسداد لدى أجهزة المدن الجديدة.

الهيئة تشترط الملاءة المالية لكل مشروع.. و%50 خصماً من قيمة مقدم الحجز حال التخلف عن حضور «المزاحمة»

وأكد أن التعديلات المنتظرة تفرض على المستثمر تحديد طريقة السداد سواء بالدولار أو بالجنيه المصرى منذ بداية تقديم طلب التخصيص للهيئة.

أضاف أن التعديلات تتضمن ضرورة تقديم المستثمر الملاءة المالية للمشروع ، وليس للشركته فقط، لا سيما أن الهيئة قررت تحديد الملاءة المالية لكل مشروع على موقعها الإلكترونى.

و تابع : «وتم الابقاء على إلتزام المستثمر بتقديم ضمانات بنكية تثبت ملاءته المالية أيضاً طبقًا للمنصوص عليها على موقع الهيئة للقطعة المتقدم لها».

أوضح أن الهيئة تنوى تحديد فترة بين 4 أو 5 أيام بداية من يوم 24 من كل شهر ليستعلم المستثمر عن طلبه ، مشيرًا إلى أنه حال تقدم أكثر من مستثمر على قطعة الأرض تعقد «جلسة تزاحم» للمفاضلة بين الطلبات المقدمة من المستثمرين، وحال التخلف عن الجلسة يخصم %50 من قيمة جدية الحجز.

أشار إلى أن هناك تعديلًا ينص على أن يلتزم المستثمر المتقدم بطلب التخصيص سداد %10 جدية حجز من قيمة الأرض المتقدم عليها للهيئة، والسداد خلال فترة التقديم التى تستمر من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، وكانت 30 يومًا حد أقصى سابقًا.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت عن آلية التخصيص الفورى مارس 2019 لسهولة حصول المستثمرين على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

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بقلم سحر نصر

كاتبة صحفية بجريدة المال، متخصصة في تغطية أخبار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وشركات التطوير العقاري والمقاولات، حاصلة علي ليسانس آداب قسم اعلام، شعبة صحافة، التحقت بجريدة المال قسم العقارات منذ عام 2018.

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