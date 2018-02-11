المال تنفرد بالقائمة الكاملة لشركات إعادة التأمين فى 2018

❐ «الرقابة المالية» توسع دائرة الحظر إلى 7 كيانات.. وظهور جديد للسوق الكندية ❐ الصين تستحوذ على نصيب الأسد عبر 15 وافداً جديداً كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلى جمعة:رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجمالى عدد شركات إعادة التأمين المسموح للسوق المصرية التعامل معها خلال 2018 إلى 2

❐ «الرقابة المالية» توسع دائرة الحظر إلى 7 كيانات.. وظهور جديد للسوق الكندية

❐ الصين تستحوذ على نصيب الأسد عبر 15 وافداً جديداً





كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلى جمعة:

رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجمالى عدد شركات إعادة التأمين المسموح للسوق المصرية التعامل معها خلال 2018 إلى 267 شركة، بإضافة 39 شركة جديدة إلى قائمة العام الحالى، التى تنفرد «المال» بنشرها كاملة، مقابل خروج 5 شركات.

تضم قائمة الشركات الخمس التى خرجت كلًا من «The Mediterranean & Gulf» البحرينية، و«Assurance Mutuels» الفرنسية، و«The Fuji Fire & Marine» اليابانية، و« Unity Rein-surance» الروسية، و«MetLife Investors» الأمريكية.

واستحوذت شركات إعادة التأمين الصينية على نصيب الأسد من إجمالى عدد الوافدين الجدد، بإجمالى 15 شركة، بنسبة %38.5.

ومن أبرز الشركات الجديدة كل من «Clubb» الأسترالية، و»AIG» و«AXA» و«PICC» و«Sunshine» الصينية، بالإضافة إلى «Covea» الفرنسية، و«AIG» اليابانية، و«Energas» الماليزية، و«Tokio Marine» الإنجليزية، و«ACE» الأمريكية.

واكتفت «الرقابة المالية» بإضافة سوق تأمين جديد، لقائمة الأسواق المسموح التعامل معها، وهو السوق الكندى من خلال شركتى «ACE INA Overseas» و«Chubb Insurance».

ويقصد بإعادة التأمين، توزيع وتفتيت للأخطار التى تقبلها شركات التأمين، وذلك بإعادة كل أو جزء كبير من تلك الأخطار لدى معيدى التأمين- فى الخارج أو الداخل- المشهود لهم بقوة مراكزهم المالية.

ويتعهد معيد التأمين بموجب الاتفاق على تعويض شركة التأمين، عن كل أو جزء من الخسارة التى يتحملها بموجب عقد التامين الأصلى، وترتبط نسبة التعويض التى تدفعها شركة الإعادة بنسبة الأقساط التى تحصل عليها من شركة التأمين.

ورفعت الهيئة عدد الشركات المحظور التعامل معها إلى 7 كيانات إعادة تأمين بأسواق مختلفة، مقابل 5 فقط العام الماضى، بسبب عدم استيفاء متطلبات القيد المعتمدة، وأجازت استمرار التعاقدات السابق إسنادها لتلك الشركات قبل عام 2017.

تضم القائمة كلًا من «Ghana Re» بغانا، و«Malath Cooperative» السعودية، وشركتين فى الإمارات هما «Al Dhafra» و«Gulf»، بالإضافة إلى «Unity» الروسية، و«Mediterranean» البحرينية، وأخيرا «Santam» بجنوب أفريقيا.

وشملت ضوابط التعامل مع معيدى التأمين التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية أكتوبر 2014، بموجب القرار 122 لسنة 2014، أن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة فى مجال الإشراف والرقابة على التأمين.

وأوجبت الضوابط على شركات وجمعيات التأمين المصرية فى مجال تأمينات الممتلكات، ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على %25 من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد، على %30 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.

أما الشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص، ففى حال تجاوزت نسبة إعادة التأمين %30 من إجمالى الأقساط، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على %30 من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد، على %40 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.

فى سياق أخر، لم يؤثر الجمود السياسى بين مصر ودولتى تركيا وقطر، على مناخ البيزنس فى نشاط التأمين، واحتفظت شركات الإعادة التركية والقطرية بمقاعدها كمنافسين على كعكة سوق التأمين المصرية، بإجمالى 5 شركات قطرية، وثلاث تركية.