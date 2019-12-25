«المال» تنفرد بالحصص النهائية لأعضاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات

يحكم نشاط التأمين الإجبارى على السيارات قانون رقم 72 لسنة 2007، وهو منفصل تمامًا عن قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 المُعدل بالقانون 118 لسنة 2008.

وافقت الجمعية العامة لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، الاثنين الماضى على توزيع حصة شركة المتحدة للتأمين من إجمالى الأقساط على جميع الأعضاء دون استثناء.

وتضم الجمعية حالياً 17 شركة بعد خروج المتحدة للتأمين من السوق وشطبها من سجل الشركات بالرقابة المالية، وبموجب القرار سيتم توزيع حصة المتحدة التى تبلغ %1.871 من الأقساط على باقى الشركات الأعضاء بالمجمعة.

وكانت»المال» قد انفردت فى عددها الصادر 8 ديسمبر الحالى بالخطاب الذى أرسلته الإدارة التنفيذية للمجمعة بخصوص توزيع حصة المتحدة للتأمين، وتضمن مقترحين: الأول توزيع حصتها مقابل ثبات الحد الأدنى للشركات الجديدة، هى «أكسا للتأمين – مصر» و»مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات»، إضافة إلى «ثروة للتأمين»، أما المقترح الثانى، فيتضمن توزيع الحصة مقابل زيادة الحد الأدنى للجديدة.

وقال مسئول تأمينى، وثيق الصلة بالمجمعة، إن شركات التأمين اتفقت أمس، على الأخذ بالمقترح الثانى، وهو توزيع حصة المتحدة للتأمين على الجميع بلا استثناء، وفى حال دخول شركة جديدة للسوق لمزاولة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات، ستحصل على %1 من أقساط المجمعة وفقًا لنظامها الأساسى، على أن يتم خصم تلك الحصة من جميع أعضاء المجمعة، كل حسب نسبته من الأقساط.

وبناء على اتفاق شركات التأمين، أعضاء المجمعة، ارتفعت حصة مصر للتأمين من %29.694 إلى %30.260، وقناة السويس للتأمين من %4.167 إلى %4.246، والمهندس للتأمين من %4.226 إلى %4.307، ونصيب شركة الدلتا للتأمين من %1.336 إلى %1.362.

كما ارتفعت حصة GiG للتأمين من %6.058 إلى %6.173، وأليانز للتأمين من %1.9 إلى %1.937، ورويال للتأمين من %13.847 إلى %14.111، فيما ارتفعت حصة بيت التأمين المصرى السعودى من %6.622 إلى %6.748.

وتساوت نسب الزيادة بشركتى «المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات» و«وثاق للتأمين» من أقساط المجمعة لترتفع من %5.434 إلى %5.538 لكل منها فى حين صعدت حصة إسكان للتأمين من %4.820 إلى %4.912، وأروب لتأمين الممتلكات من %3.811 إلى %3.883.

ووفقًا لاتفاق الشركات، ارتفعت حصة طوكيو مارين جينرال من %3.999 إلى %4.075، وأورينت للتأمين التكافلى من %3.781 إلى %3.853، وأخيرًا ارتفعت حصص شركات «أكسا» و»مصر للتأمين التكافلى ممتلكات» و»ثروة للتأمين» من %1 إلى %1.019 لكل شركة.

ويأتى إنشاء مجمعة إجبارى السيارات كأحد الحلول الهادفة لمحاصرة عمليات الغش والتزوير داخل تلك المنظومة، التى أدت إلى إهدار ما يقرب من مليار جنيه من إجمالى الأقساط المقرر تحصيلها فى هذا الفرع، والبالغة مليارى جنيه، وفقا لما أعلن فى مبادرة «معًا لمستقبل أفضل لصناعة التأمين».

وبموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر فى فبراير الماضى برقم 252 لسنة 2019، الخاص بإنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، ستتولى المجمعة وحدها إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجبارى على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها فى مصر.

ويحكم نشاط التأمين الإجبارى على السيارات قانون رقم 72 لسنة 2007، وهو منفصل تمامًا عن قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 المُعدل بالقانون 118 لسنة 2008.

حصص شركات التأمين من أقساط إجبارى السيارات بعد توزيع نصيب المتحدة للتأمين عليها % الشركة نصيب الشركات من الأقساط قبل خروج المتحدة للتأمين من السوق نصيب الشركات من الأقساط بعد توزيع حصة المتحدة للتأمين عليها مصر للتأمين 29.694 30.260 قناة السويس 4.167 4.246 المهندس 4.226 4.307 الدلتا 1.336 1.362 GIG 6.058 6.173 أليانز 1.900 1.937 رويال 13.847 14.111 البيت السعودي 6.622 6.748 المصرية تكافل 5.434 5.538 وثاق 5.434 5.538 إسكان 4.820 4.912 أروب 3.811 3.883 طوكيو مارين جينرال 3.999 4.075 أورينت 3.781 3.853 المتحدة 1.871 0000 أكسا 1.000 1.019 مصر تكافل 1.000 1.019 ثروة للتأمين 1.000 1.019 الإجمالي 100.00 100.00

الجدول- إعداد المال