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«المال» تنفرد بالحصص النهائية لأعضاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات

يحكم نشاط التأمين الإجبارى على السيارات قانون رقم 72 لسنة 2007، وهو منفصل تمامًا عن قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 المُعدل بالقانون 118 لسنة 2008.
ماهر أبو الفضل 9:45 ص, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 9:45 ص, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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وافقت الجمعية العامة لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، الاثنين الماضى على توزيع حصة شركة المتحدة للتأمين من إجمالى الأقساط على جميع الأعضاء دون استثناء.

وتضم الجمعية حالياً 17 شركة بعد خروج المتحدة للتأمين من السوق وشطبها من سجل الشركات بالرقابة المالية، وبموجب القرار سيتم توزيع حصة المتحدة التى تبلغ %1.871 من الأقساط على باقى الشركات الأعضاء بالمجمعة.

وكانت»المال» قد انفردت فى عددها الصادر 8 ديسمبر الحالى بالخطاب الذى أرسلته الإدارة التنفيذية للمجمعة بخصوص توزيع حصة المتحدة للتأمين، وتضمن مقترحين: الأول توزيع حصتها مقابل ثبات الحد الأدنى للشركات الجديدة، هى «أكسا للتأمين – مصر» و»مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات»، إضافة إلى «ثروة للتأمين»، أما المقترح الثانى، فيتضمن توزيع الحصة مقابل زيادة الحد الأدنى للجديدة.

وقال مسئول تأمينى، وثيق الصلة بالمجمعة، إن شركات التأمين اتفقت أمس، على الأخذ بالمقترح الثانى، وهو توزيع حصة المتحدة للتأمين على الجميع بلا استثناء، وفى حال دخول شركة جديدة للسوق لمزاولة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات، ستحصل على %1 من أقساط المجمعة وفقًا لنظامها الأساسى، على أن يتم خصم تلك الحصة من جميع أعضاء المجمعة، كل حسب نسبته من الأقساط.

وبناء على اتفاق شركات التأمين، أعضاء المجمعة، ارتفعت حصة مصر للتأمين من %29.694 إلى %30.260، وقناة السويس للتأمين من %4.167 إلى %4.246، والمهندس للتأمين من %4.226 إلى %4.307، ونصيب شركة الدلتا للتأمين من %1.336 إلى %1.362.

كما ارتفعت حصة GiG للتأمين من %6.058 إلى %6.173، وأليانز للتأمين من %1.9 إلى %1.937، ورويال للتأمين من %13.847 إلى %14.111، فيما ارتفعت حصة بيت التأمين المصرى السعودى من %6.622 إلى %6.748.

وتساوت نسب الزيادة بشركتى «المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات» و«وثاق للتأمين» من أقساط المجمعة لترتفع من %5.434 إلى %5.538 لكل منها فى حين صعدت حصة إسكان للتأمين من %4.820 إلى %4.912، وأروب لتأمين الممتلكات من %3.811 إلى %3.883.

ووفقًا لاتفاق الشركات، ارتفعت حصة طوكيو مارين جينرال من %3.999 إلى %4.075، وأورينت للتأمين التكافلى من %3.781 إلى %3.853، وأخيرًا ارتفعت حصص شركات «أكسا» و»مصر للتأمين التكافلى ممتلكات» و»ثروة للتأمين» من %1 إلى %1.019 لكل شركة.

ويأتى إنشاء مجمعة إجبارى السيارات كأحد الحلول الهادفة لمحاصرة عمليات الغش والتزوير داخل تلك المنظومة، التى أدت إلى إهدار ما يقرب من مليار جنيه من إجمالى الأقساط المقرر تحصيلها فى هذا الفرع، والبالغة مليارى جنيه، وفقا لما أعلن فى مبادرة «معًا لمستقبل أفضل لصناعة التأمين».

وبموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر فى فبراير الماضى برقم 252 لسنة 2019، الخاص بإنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، ستتولى المجمعة وحدها إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجبارى على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها فى مصر.

ويحكم نشاط التأمين الإجبارى على السيارات قانون رقم 72 لسنة 2007، وهو منفصل تمامًا عن قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 المُعدل بالقانون 118 لسنة 2008.

حصص شركات التأمين من أقساط إجبارى السيارات بعد توزيع نصيب المتحدة للتأمين عليها %

الشركة نصيب الشركات من الأقساط قبل خروج المتحدة للتأمين من السوق نصيب الشركات من الأقساط بعد توزيع حصة المتحدة للتأمين عليها
مصر للتأمين 29.694 30.260
قناة السويس 4.167 4.246
المهندس 4.226 4.307
الدلتا 1.336 1.362
GIG 6.058 6.173
أليانز 1.900 1.937
رويال 13.847 14.111
البيت السعودي 6.622 6.748
المصرية تكافل 5.434 5.538
وثاق 5.434 5.538
إسكان 4.820 4.912
أروب 3.811 3.883
طوكيو مارين جينرال 3.999 4.075
أورينت 3.781 3.853
المتحدة 1.871 0000
أكسا 1.000 1.019
مصر تكافل 1.000 1.019
ثروة للتأمين 1.000 1.019
الإجمالي 100.00 100.00

الجدول- إعداد المال

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - دراسات عليا في الفلسفة

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