«المال» تنفرد بالحصص السوقية لمبيعات الحاسبات فى مصر خلال سبتمبر

استحوذت شركة أسوس التايوانية علي %32 من مبيعات أجهزة الحاسبات فى مصر خلال سبتمبر الماضى والبالغة نحو 36 ألف وحدة، تلتها «HP» بحصة سوقية بلغت %28 ، أعقبتها «LENOVO» بـ%20.

وجاء فى المركز الرابع العلامة التجارية «DELL» بحصة سوقية %9، ثم MSI خامسا بـ%5، بينما حلت شركة ACER فى المركز السادس بـ%4، تلتها آبل سابعا بـ%1، والنسبة ذاتها لعلامات تجارية أخري.

وبحسب تقرير مؤسسة الابحاث التسويقية GFK والتى حصلت «المال» على نسخة منه وتنفرد بنشره، سجلت أسوس نحو 27.7 ألف وحدة مبيعات خلال سبتمبر الماضى، أعقبتها HP بـ23.8 ألف، ثم لينوفو بـ18.4 ألف.

بينما باعت DELL بـ8087 وحدة، أعقبتها MSI بـ3982 وحدة، ثم ايسر بـ3364 وحدة، وآيتل بـ1190 وحدة، وآبل بواقع 720 ، ثم هواوى بـ 236 ، ومايكروسوفت بـ 87.

وحصدت الحاسبات فى الشريحة السعرية من 25 إلي 35 ألف جنيه على حصة سوقية تصل 35 % من إجمالى مبيعات السوق، مقابل %26 من 15 إلي 25 ألف، تلتها %18 التى تبدأ من 15 ألف فأعلى، و%13 من 35 إلي 45 ألف مقابل %8 لأقل من 45 ألف.

وقال التقرير إن أبرز موديلات الحاسبات مبيعًا خلال الربع الثالث من العام الجارى هى أسوس بإصداريها zenbook flip 13 و Tuf Dash f15 ، ثم DELL عبر جهازي G15 و INSPIRON G15 ، أعقبتها HP بـ PAVILION X360 و ENVY، وأخيرا العلامة التجارية LENOVO من خلال إصداريين هما YOGA 7 و LEGION 5.

على صعيد آخر هيمنت «أسوس» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات أجهزة الحاسبات خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة بلغت %32 من إجمالى مبيعات القطاع البالغة نحو 88 ألف وحدة.

وجاءت العلامة الأمريكية « HP» فى المرتبة الثانية بعدما استحوذت على حصة سوقية %27 أعقبتها «لينوفو» فى المركز الثالث بنسبة قدرها %21.

وحلت «DELL» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %9 تلتها «ACER» فى المركز الخامس بنسبة %4. بينما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو 7% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى سوق الحاسبات فى مصر.

◗ ‏ASUS ZENBOOK FLIP 13 .. وDell G5 الأعلى طلباً