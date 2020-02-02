«المال» تنفرد بالحصص السوقية لشركات التأمين فى 2019

ارتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة فى 2019 إلى 16.9 مليار جنيه تقريباً، مقابل 14.1 مليار فى 2018.

قائمة الخمس الكبار فى الممتلكات تضم «مصر» و«gig» و«بوبا» و«أكسا» و«قناة السويس»

رفعت سوق التأمين حصيلة أقساطها المباشرة إلى 33.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2018 /2019، مقابل 27.8 مليار فى العام السابق.

ووفقا لنتائج أعمال السوق التى تنفرد «المال» بنشرها استحوذت شركات الممتلكات على %54.2 من إجمالى حصيلة الأقساط المباشرة فى 2019 بواقع 18.1 مليار جنيه، وحصلت شركات الحياة على %45.8 بواقع 15.3 مليار جنيه.

ورغم ارتفاع حصيلة مصر للتأمين – حكومية – فى نشاط الممتلكات خلال 2018/2019 محققة 7.3 مليار جنيه، إلا أنها فقدت %3.4 من حصتها السوقية لتسجل %40.7 مقابل %44.1 فى 2018، تليها فى قائمة الخمس الكبار «GIG» بحصة بلغت %6.1 ثم «بوبا» %6 فى المركز الثالث، فيما و«أكسا» رابعاً %5.8 وأخيرًا «قناة السويس» فى المركز الخامس محققة %5.5.

وفى نشاط تأمين الحياة انتعشت حصيلة الأقساط المباشرة لشركاته البالغ عددها 15، منها واحدة حكومية، لتصل إلى 15.3 مليار جنيه خلال 2018/2019، ورغم تصدر شركة مصر حياة قائمة اللاعبين، إلا أن حصتها السوقية شهدت تآكلًا بلغت نسبته %3.9 لتصل إلى %28.8 مقابل %32.7 فى العام السابق.

وسيطرت شركات تأمين الحياة العاملة برأسمال أجنبى على 4 مراكز بقائمة الخمس الكبار وهى على الترتيب: «أليانز» %20.4 و«ميتلايف» %18.6. و«أكسا» بنحو %13.1، ثم «QNB» فى المركز الخامس بحصة سوقية بلغت %4.4.

وارتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة فى 2019 إلى 16.9 مليار جنيه تقريباً، مقابل 14.1 مليار فى 2018.

وأكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ارتفاع حصيلة الأقساط المباشرة فى 2019 مؤشر على زيادة فرص النمو المتاحة، لافتاً فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن جميع الدلائل تشير إلى أن سوق التأمين المصرية قادرة على تجاوز المستهدف الاستراتيجى من الأقساط، والمخطط أن يصل إلى 50 مليار جنيه فى 2020.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكيلة التى أجرتها الرقابة المالية، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح التشريعى والمتمثل فى إعداد مشروع قانون جديد يلبى تطلعات السوق بجميع أطرافه المتنوعة، بما يتضمنه من زيادة فى التأمينات الإجبارية، بالإضافة للقرارات المرتبطة بإنشاء مجمعات التأمين لتغطية كافة المخاطر، ومن ثم زيادة الطاقات الاستيعابية.

وأشار إلى تركيز الرقابة المالية على نشاط التأمين متناهى الصغر، الذى يمثل مولدًا جديدًا لنمو السوق من جهة ودعماً للاقتصاد الكلى من جهة أخرى، وما ينتج عن ذلك من زيادة مساهمات قطاع التأمين فى إجمالى الناتج القومى.

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الأجانب يسيطرون على المراكز الأولى فى الحياة و«مصر» تقاوم بنسبة %28.8

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عبد المعطي: تزايد فرص النمو تتجاوز المستهدف الاستراتيجى بفضل الإصلاحات الهيكلية

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الخمسة الكبار فى تأمين الممتلكات القيمة بالمليون جنيه م الشركة الأقساط المباشرة الحصة السوقية % 1 مصر للتأمين 7370.1 40.7 2 Gig 1108 6.1 3 بوبا إيجبت 1086 6 4 أكسا 1047 5.8 5 قناة السويس 998.2 5.5

الخمسة الكبار فى تأمين الحياة القيمة بالمليون جنيه م الشركة الأقساط المباشرة الحصة السوقية % 1 مصر 4403 28.8 2 أليانز 3120 20.4 3 ميتلايف 2855 18.6 4 أكسا 2000 13.1 5 كيو إن بي 671.6 4.4

المصدر- الهيئة العامة للرقابة المالية