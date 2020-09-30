«المال» تنفرد بالاشتراطات البنائية الجديدة في الإسكندرية

حصلت «المال» على نسخة من الاشتراطات الجديدة التى تحكم البناء فى محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لهذه الاشتراطات سيتم حظر البناء كليا فى المناطق شديدة الكثافة السكانية بسبب العجز الكبير فى الخدمات، على أن تتراوح الارتفاعات بين 7 إلى19 مترا، فى المناطق الأخرى.

وتضمنت أيضا النسب المسموح بالبناء على الأرض إذ بلغت %60 فى حى العامرية أول وثان، وأقصى ارتفاع 19 مترا على أن ينخفض إلى 16 مترا فى حى العجمى بينما يسمح بالبناء على %70 من الأرض المخصصة.

حظر كلى فى «الجمرك» و«شرق ووسط وغرب» باستثناء الخدمات

ووفقا للضوابط الجديدة ( التى أعدتها محافظة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإسكان وكلية الهندسة وهيئة التخطيط العمراني) سيتم حظر البناء فى أحياء الجمرك وغرب وشرق ووسط الإسكندرية باستثناء المشروعات الخدمية بشرط ألا يتجاوز الارتفاع 13 مترا وأن يكون البناء على %60 فقط من الأراضى المخصصة لهذا الغرض.

وسيتم السماح بالبناء فى بعض المناطق بأحياء المنتزه أول وثان بنسبة %60 من مساحة الأرض وأقصى ارتفاع 19 مترا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف الحكومة بسرعة الانتهاء من وضع الاشتراطات التخطيطية الجديدة للبناء، تمهيدًا لعودة حركة البناء إلى طبيعتها.

وشملت الاشتراطات الجديدة للبناء الأحوزة العمرانية الحالية للإسكندرية، والتى توزعت على 3 نطاقات وهى مدينة الإسكندرية والتى تصل إلى 18.5 ألف فدان، ومدينة برج العرب القديمة على مساحة 1200 فدان، ومدينة برج العرب الجديدة بمساحة 2000 فدان.

وأظهرت الاشتراطات الجديدة أن إجمالى الطرق على مستوى المحافظة تصل إلى 9000 فدان وهو ما يمثل %10 من المساحة الإجمالية للأحياء، ويعتبر ذلك أقل من المعايير التخطيطية والتى يتوجب أن تتراوح من 15 – %18.

وأشارت إلى وجود عجز فى معظم الخدمات، ومنها أماكن انتظار للسيارات الخاصة إذ تحتاج إلى إضافة مساحات تصل إلى 3.35 مليون متر مربع، حتى عام 2030، كما يوجد عجز فى المساحات اللازمة للخدمات التعليمية إذ تقدر بنحو 511 فدانا على مستوى المحافظة، وذلك فى كل المستويات التعليمية.

«عروس المتوسط» تحتاج إلى إضافة 920 فدانا للأنشطة الخدمية و11.5 ألف للمساحات الخضراء

ويبلغ العجز الحالى والاحتياج المستقبلى من الخدمات الصحية قرابة 120 فدانا، مقابل 22 فدانا للخدمات الثقافية و138 فدانا للأنشطة الرياضية، و17.6 فدان من الخدمات الاجتماعية، و172 فدانا من الخدمات البريدية والاتصالات، ليصل إجمالى المساحات المطلوبة للخدمات المختلفة إلى 920 فدانا.

وأشارت الاشتراطات إلى أن المحافظة فى حاجة إلى مناطق خضراء تصل إلى 11.5 ألف فدان.