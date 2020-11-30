« المال » تنفرد بالأصناف المستهدف ضمها فى المؤشر الجغرافى للسلع

كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية – فى تصريحات لـ «المال» – أنه تم تحديد نحو 46 صنفا غذائيا، سيتم ضمها فى المؤشر الجغرافى للسلع، بداية العام المقبل .

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة إن مشروع المؤشر الجغرافى للسلع يشارك فيه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا «سيدارى» بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، وبدعم فنى من الاتحاد الأوروبى- البرنامج المشترك للتنمية الريفية .

يذكر أن المؤشر الجغرافى للسلع، هو تسجيل علامة تجارية للسلع والمنتجات التى يتم إنتاجها وزراعتها فى منطقة أو دولة، وتلك السلع والمنتجات لا يتم زراعتها أو إنتاجها بنفس خواصها أو مدخلات إنتاجها.

و المؤشر الجغرافى يعرف على أنه العلامة أو الإشارة التى توضع على منتج معين لتشير إلى أنه ينشأ من منطقة جغرافية محددة تتميز بخصائص أو سمعة ترتبط بمكان منشأها الجغرافى.

وتسرى حماية المؤشر الجغرافى بعد إتمام عملية التسجيل لمدة 10 سنوات ويمكن تجديد الحماية عشر سنوات أخرى نظير دفع الرسوم المقررة ولعدد غير محدود من المرات.

وتضم القائمة 46 سلعة ومنتج غذائى وزراعى تم تحديدها وهى تصنيع الدواجن، اللحوم المجمدة، الموالح، القمح، الذرة الشامية، البرسيم، البلح، النخيل، الفراولة، المشمش، الموز، البرتقال، القطن، النباتات العطرية، الثوم، البصل، البطاطس، الطماطم، قصب السكر .

وتشمل أيضا الكركديه، العنب، الكنتالوب، البصل الأخضر، الفاصوليا، الشيح، الكراوية، البابونج، النعناع، النباتات الطبية، الرومان، الريحان، الأرز، الأسماك، البطاطا، بنجر السكر، الزيتون، التفاح، الثروة الحيوانية والدواجن، الشعير، اللوز، مزارع الدواجن والتسمين، الخضار، التين، العنب البرانى، المانجو، الشمام الإسماعلاوى .

تسجيل علامات تجارية للعنب والتين وزيت الزيتون فى مطروح بتمويل إيطالى 9 ملايين يورو

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة أنه تم تسجيل أول 3 علامات تجارية لـ 3 سلع فى المؤشر الجغرافى للسلع هى عنب برانى، والتين، وزيت زيتون مطروح، فى محافظة مطروح، فى شهر أبريل الماضى، بتمويل 9 ملايين يورو، ومستهدف ضم منتجات أخرى من محافظتى المنيا والفيوم بتمويل يصل إلى 11 مليون يورو.

وأضاف أنه تم اختيار 3 منتجات من محافظة القاهرة «تصنيع الدواجن، اللحوم المجمدة، الموالح»، والجيزة 5 منتجات «القمح، الذرة الشامية، البرسيم، البلح، النخيل»، والقليوبية 6 منتجات هى «الفراولة، المشمش، الموالح، الموز، البرتقال، القطن».

وتابع إنه تم اختيار 3 منتجات من محافظة بنى سويف وهى «النباتات العطرية، الثوم، البصل»، ومن سوهاج 3 منتجات هى بطاطس، طماطم، بصل، ومن أسوان 3 منتجات هى «قصب السكر، البلح، الكركديه»، والأقصر 5 منتجات «قصب السكر، العنب، الكنتالوب، بصل أخضر، الفاصوليا» .

واستكمل رئيس جهاز تنمية التجارة قوله إنه تم ضم 5 منتجات من محافظة الفيوم وهى النباتات العطرية، النعناع، الشيح، الكراوية، البابونج، والمنيا 4 منتجات «الذرة الشامية، العنب، القمح، النباتات العطرية والطبية»، بينما تم ضم 3 منتجات من أسيوط وهى «الرومان، البصل، البطاطس».

وأكد أنه تم اختيار 3 منتجات من محافظة سوهاج وهى «ريحان، البصل، البطاطس»، كما تم ضم كل من «النباتات العطرية والطبية وقصب السكر» وذلك من محافظة قنا، إضافة إلى 4 منتجات من كفر الشيخ «الأرز، الأسماك، البطاطا، قصب السكر» .

وقال «عشماوى» إنه تم اختيار 4 منتجات من محافظة الوادى الجديد وهى «النخيل، الزيتون، البرتقال، التفاح»، بينما تم ضم «البطاطس، الثروة الحيوانية والداجنة» من محافظة الغربية، ومن الإسكندرية 3 منتجات « الشعير، الأرز، القطن».

وأضاف أن محافظة شمال سيناء تم اختيار 4 منتجات منها « الموالح، اللوز، الزيتون، النخيل»، بينما تم اختيار مزارع الدواجن والتسمين من محافظة جنوب سيناء، والمنوفية «الأرز، الذرة»، ودمياط «الذرة الشامية، القطن».

وأوضح أنه تم اختيار منتجات المانجو، والأسماك فى كل من محافظتى السويس، وبورسعيد، لافتا إلى أن إنتاج كل منهما من تلك السلعتين تختلف عن الأخرى إضافة إلى نوعية الصنف نفسه، كما تم اختيار منتجى المانجو، والشمام من محافظة الإسماعيلية.

ويتمثل الفرق بين العلامة التجارية والمؤشر الجغرافى، فى ان العلامة التجارية هى إشارة تنتفع بها شركة لتميز منتجاتها وخدماتها عن منتجات شركات أخرى وخدماتها، وتمنح مالكها الحق فى منع الغير من الانتفاع بالعلامة، أما المؤشر الجغرافى فإنه يوضح للمستهلك أن المنتج صادر عن مكان معين ويتسم بصفات تعزى إلى مكان إنتاجه، ويجوز لكل المنتجين الذين يصنعون منتجاتهم فى ذلك المكان المعين أن ينتفعوا ببيان جغرافى على منتجاتهم التى تتسم بالصفات التى يختص بها ذلك المكان.