«المال» تنعى رجل الأعمال محمود العربي.. وتشييع جثمانه من المنوفية غدا

احتل رجل الأعمال مكانته الخاصة لما قدمه من إنجازات في مجال التجارة والصناعة

تنعي”المال” ببالغ الأسى، رجل الأعمال الحاج محمود العربي ، رجل الصناعة العصامي عن عمر يناهز 89 عاما.

وتقام الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

ونعي المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وخمسة ونصف مليون تاجر ومؤدي خدمات بمزيد من الحزن والأسى وفاة والد التجارة والصناعة المصرية الحاج محمود العربي، وذلك عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وولد رجل الصناعة محمود العربي، عام 1932 وتوفي عن عمر يناهز 89 عاما.

وأسس الحاج محمود العربي، رجل الأعمال المصري، وعضو البرلمان السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي مجموعة شركات العربي عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها.

كما أطلق إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وإلكترونية وطنية متطورة كما ساهم في خلق حوالي 40 ألف فرصة عمل كما ساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبري في جميع أنحاء الجمهورية.

واحتل رجل الأعمال مكانته الخاصة لما قدمه من إنجازات في مجال التجارة والصناعة، حيث أشرف علي رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية لفترة قاربت 14 عاما، تولي خلالها حل مشاكل التجار والوقوف على مصالحهم وعرف بلقب “شهبندر التجار” لما قدمه من إنجازات خلال فترة رئاسته للاتحاد.

وتواصلت مكانته الخاصة إذ تقدم له الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية خاصة خلال حديث إبراهيم العربي، نجله ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي عند افتتاح مجمع صناعي جديد للمجموعة ببني سويف خلال عام 2018 قائلا :”بلغ تحياتي واحترامي الشديد للحاج محمود، هذا الرجل عظيم.. ربنا يديه الصحة ويوفقكوا إن شاء الله”.

و م تأليف كتاب يحمل السيرة الذاتية للراحل محمود العربي عرف بـ”سر حياتي “.