المال تنشر نتائج تقرير Media-Sci عن مشاهدة الفضائيات

خلال الفترة من يناير حتى مايو 2017 «النهار» تتصدر القائمة و«CBC» فى الوصافة و«MBC – مصر» بالمركز الثالث «العاشرة مساء» الأعلى متابعة يليه «صبايا الخير» ..و«عمرو أديب» الأكثر تأثيرًا محمود جمال - محمد فتحى أصدرت شركة «Media - Sci» تقريرا،…

خلال الفترة من يناير حتى مايو 2017

«النهار» تتصدر القائمة و«CBC» فى الوصافة و«MBC – مصر» بالمركز الثالث

«العاشرة مساء» الأعلى متابعة يليه «صبايا الخير» ..و«عمرو أديب» الأكثر تأثيرًا

محمود جمال – محمد فتحى

أصدرت شركة «Media – Sci» تقريرا، حول نسب مشاهدة الفضائيات المصرية خلال الفترة من يناير حتى مايو الجارى.

ويهدف التقرير إلى دعم المسوق، والقنوات فى التعرف عن تفاصيل أكثر عن هوية المشاهدين، وردود أفعالهم تجاه المحتوى المذاع، وعلاقاتهم بالمنتجات المختلفة، وكذلك أنماطهم الحياتية، إذ اعتمد على جمع بيانات تفاعلات 100 ألف مشاهد، وقت إذاعة كل فقرة بعينها باستخدام تحليلات إحصائية، من مصادر متنوعة منها التليفزيون والراديو، والمواقع الإلكترونية ووسائل السوشيال ميديا.

ووفقا للتقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، تصدرت قناة «النهار» قائمة القنوات الأكثر متابعة، تلاها شبكة قنوات «سى بى سى»، وفى المركز الثالث جاءت قناة «MBC – مصر».

واحتلت قناة المحور المركز الرابع، أعقبتها قناة «دريم»، ثم «DMC “، وجاءت قناة «On E» فى المركز السابع، ثم قناة «DMC – drama» تلتها قناة الحياة، وأخيرا «القاهرة والناس».

وشملت قائمة الـ20 برنامجا الأكثر مشاهدة خلال الشهور الأربع الماضية كلا من «العاشرة مساء» والذى يذاع على فضائية «دريم” ويقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، تلاه «صبايا الخير” للإعلامية ريهام سعيد، ثم «صاحبة السعادة» الذى يذاع على قناة «CBC» وتقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وحصد برنامج «انتباه» والذى يذاع على فضائية «المحور» وتقدمه الإعلامية منى العراقى، المركز الرابع «، فيما احتل برنامج ” كل يوم «على قناة “On E «للإعلامى» عمرو أديب «المركز الخامس.

واحتل برنامج» شارع شريف «المذاع على فضائية ” النهار «المركز السادس، أعقبه برنامج» هنا العاصمة «المذاع على فضائية ” cbc«للإعلامية لميس الحديدى، ثم برنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية» المحور «للإعلامى مصطفى الدمرادش.

وجاء الجزء الرابع من مسلسل «سلسال الدم ” بطولة الفنانة عبلة كامل، ورياض الخولى، فى المركز التاسع، و برنامج المواهب الغنائية «Arabs got talent» عاشرا.

وسجل برنامج «أبلة فاهيتا»الذى يعرض على شاشة «cbc» المركز الـ11، تلاه برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، ثم برنامج «الفرنجة» ويذاع أسبوعيا على قناة النهار، أعقبه برنامج «معكم» لمنى الشاذلى على قناة «cbc»، و«مسرح مصر» الذى يذاع أسبوعيا على قناة «mbc مصر».

واحتل برنامج «شكشك شو» الذى يعرض كل سبت على شاشة «mbc مصر» المركز الـ 16، تلاها برنامج «هتكلم» على فضائية «القاهرة والناس»، ثم مسلسل الأب الروحى بطولة الفنان محمود حميدة، على قناة «dmc»، وبرنامج «مساء DMC» للإعلامى أسامة كمال، وأخيرا مسلسل «ليلة» بطولة الفنانة رانيا يوسف على قناة «dmc».

وبخصوص الموضوعات المثارة فى البرامج السابقة، جاء تمزيق سيدة ملابسها، اعتراضا على ارتفاع الأسعار فى «العاشرة مساء» فى المركز الأول، تلاه قيام مقدمة «صبايا الخير» بمفاجأة أطفال مرضى بالقلب قبل العملية الجراحية بموقف فارق فى حياتهم، ثم «اختبارات إسعاد يونس لكندة علوش كعروسة ابنها» على برنامج «صاحبة السعادة»، ومنى عراقى تحكى كواليس تعذيب وتهريب الأفارقة لإسرائيل فى «انبتاه».

وعلى صعيد تأثير مقدمى البرامج على الجماهير، جاء عمرو أديب فى المركز الأول بنحو %100، ومنى العراقى بـ%43، والفنانة إسعاد يونس بـ%90، والإعلامية ريهام سعيد بـ%79، والإعلامى وائل الإبراشى بنسبة %62.

وفيما يتعلق بمؤشر مصداقية البرامج الخمسة الأكثر مشاهدة، احتل «العاشرة مساء» المركز الأول بأكثر من %30، تلاه «صبايا الخير» و«انتباه» بنسبة %23، ثم «كل يوم» بـ%20.

وحول رؤى المنصات الإعلامية المرئية، والمسموعة والمقرءوة التى تحدثت عن هذه القنوات، استحوذت المواقع الإخبارية على نصيب الأسد بـ %33، تلاها برامج «التوك شو» بـ %25، والمؤتمرات %17 و%13 برامج تليفزيونية، و%8 للشخصيات المؤثرة بالمجتمع، و%4 لنجوم المشاهير.

وسلطت «النهار” الضوء على مناقشة عدة موضوعات منها، عروض الموسم الرمضانى، وحلقة ريهام سعيد مع الفنانة ريم الباردوى، فى «صبايا الخير» على قناة النهار، وعملية الدمج بين شبكتى «سى بى سى» و«النهار».

بينما ركزت قناة «إم بى سى مصر» الضوء على احتلالها المركز الأول بين الفضائيات فى نسب المشاهدة، أما «المحور» فتطرقت إلى عروض الموسم الرمضانى، وأزمة الشيخ سالم عبد الجليل، ووصفه الدين المسيحى بالعقيدة الفاسدة.

وانصرفت قناة «دريم» نحو عروض الموسم الرمضانى، وأزمة وائل الإبراشى، مقدم «العاشرة مساء» مع المجلس الأعلى للإعلام، أما قناة «دى إم سى» فتطرقت إلى الموسم الرمضانى، وبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الثقافة، وتناولت قناة «OnE»عروض الموسم الرمضانى، ومسلسل «كفر دلهاب» ولقاء اللاعب كريستيانو رونالدو مع عمرو أديب.

وحول آراء المشاهدين فى المحتوى الإعلامى المقدم، أشار إلى أن %54 يفضلون متابعة قناة «الحياة» لأسباب منها عرض مسرح «تياترو مصر»، وبرنامج «سطوح عم صلاح»، فيما يعزف %20 عن متابعتها بسبب برنامج «ثلاثى ضوضاء الحياة»، ويرغبون فى عرض برامج بأفكار متطورة.

ويفضل %60 متابعة قناة «سى بى سى» بسبب تنوع برامجها، ومنها «آبلة فاهيتا» و«صاحبة السعادة»، و %20 لا يرغبون فى مشاهدتها، نظرا لقيامها باستبدال الفنانة«إيمى سمير غانم” بـ «ناهد السباعى» فى مسلسل «هبة رجل الغراب»، ويتوقعون منها تقديم محتوى له قيمة أخلاقية كبيرة خلال شهر رمضان.

وفى حين يتطلع %50 من المشاهدين لمتابعة قناة «إم بى سى مصر» بسبب عرض «مسرح مصر» و«الشيخ مبروك عطية»، و«الشيف حسن»، بينما يعزف %30 عنها نتيجة طول فترة الحملات الإعلانية التى تتخلل المسلسلات والبرامج.

أما «المحور»، فيرغب %42 فى مشاهدة القناة، بسبب برنامج «انتباه»، ويرى %38 أن القناة لم تقدم جديدا حتى الآن.

ويقبل %49 من المشاهدين على متابعة قناة «دريم» بسبب ارتباطهم بها عاطفيا، ويجد %31 أنها تفتقر إلى الإبداع والتطوير، ويؤكد %65 من مشاهدى «دى إم سى» أنها تقدم عروضا ترفيهية ومفضلة إليهم، ومنها مسلسل «الأب الروحى»، مقارنة بـ %20 يرفضون مشاهدتها لاستخدامها لغات غير مناسبة فى استخدام الجمهور، وإنفاق مبالغ مالية كبيرة فى تغطية التقرير ميدانيا، مثل الاستعانة بطائرات هليكوبتر.

أما «ONE» فيرغب %55 فى مشاهدة القناة، بسبب برنامج «كل يوم» الذى يقدمه عمرو أديب، وحسن اختيار الضيوف مثل كريستيانو رونالدو، فيما يرى %20 أنها تنفق أموالا طائلة يمكن توظيفهها فى تنفيذ مشروعات تنموية لصالح الدولة.

ويؤكد %69 من مشاهدة «دى إم سى دراما» أنها تعتمد على اختيار المحتوى الإبداعى، وتستعين بأشهر النجوم فى أعمالها الدرامية، مثل مسلسل «الأب الروحى» و«نيران صديقة» و«ليلة» و«حجر جنهم»، ويفضل %45 من المشاهدين قناة «القاهرة والناس” نظرا لإذاعة برنامج «العباقرة» والذى يتحدث عن رواد الأعمال فى المجالات التكنولوجية، مقارنة بـ %25 لا يفضلونها، بسبب انسحاب الفنانة الكوميدية «شيماء» من برنامج «نفسنة».

ويفضل %60 متابعة قناة «النهار» بزعم تنوع عروضها المقدمة، مقابل %20 لا يريدونها بسبب برنامج «SNL بالعربى»، والذى يستخدم لغات غير مناسبة، وبرنامج «الفرنجة» والذى يعكس الصورة السلبية لمصر بالخارج.

وعن أكثر الأوقات مشاهدة للقنوات، لفت التقرير إلى أن الرابعة عصرا يوميا تكون الأعلى مشاهدة لقنوات «دريم ” و«إم بى سى مصر»، ويفضل المشاهدون متابعة قناة «إم بى سى دراما» فى الخامسة عصرا.

وتمثل الثالثة عصرا قمة متابعة قناتى «ONE» و«دى إم سى دراما»، والسادسة بالنسبة لقناة «الحياة»، وتعتبر العاشرة مساء، هى أكثر الأوقات التى يفضل فيها المشاهدون متابعة «القاهرة والناس»، و«دى إم سى” فى الثامنة مساء، و«النهار» فى العاشرة والحادية عشرة صباحا، أما قناة «سى بى سى» فتكون أكثر متابعة فى الثانية عشرة، والواحدة منتصف الليل.

وحول نوعية المحتوى المقدم، تمثل برامج «التوك شو» %30 من محتوى قناة «سى بى سى»، تليها المسلسلات بـ %25، ومثلها للبرامج الترفيهية، و %13 للأخبار، و%10 أخرى.

بينما تستحوذ البرامج الترفيهية على %42 من المحتوى المذاع على قناة «Dmc»، يليها المسلسلات بنسبة %25، و%10 لبرامج «التوك شو»، ومثلها للبرامج الإخبارية.

أما «المحور»، فتمثل البرامج الحوارية %50 بها، مقارنة بـ %9 للمسسلسلات، و %20 للبرامج الترفيهية، و %7 للأخبار.

وعلى صعيد قناة «إم بى سى مصر»، فإن برامج «التوك شو» تمثل أقل من %10، تليها المسلسلات بـ %20، و %40 للبرامج الترفيهية، و %10 للأخبار.

وتستحوذ البرامج الترفيهية على نصيب الأسد من محتوى قناة «النهار” إذ تمثل نحو %30 تقريبا، فيما تمثل المسلسلات نحو %40 من محتوى قناة «أون إيه»، و%45 للبرامج الترفيهية على قناة «الحياة».

وحول أسباب رغبة الجماهير فى متابعة القنوات الأكثر مشاهدة، يفضل المشاهدون متابعة قناة «النهار» و«سى بى سى» بسبب البرامج الحوارية، و«إم بى سى مصر» و«DMC» بسبب مشاهيرها، أما «المحور” فنتيحة توافر برامج إخبارية ‪.‬

ويقبل المشاهدون على قناة «دريم» بسبب وجود برامج حوارية، و«on E» لوجود برامج «توك شو»، و«دى إم سى رمضان» و«القاهرة والناس» بسبب توافر برامج إخبارية بالأولى، وإذاعة «توك شو” على شاشات الثانية، وأخيرا قناة «الحياة» نتيجة زيادة معدلات الثقة فى المحتوى المقدم.

يذكر أن التقرير أعد بواسطة نظام إلكترونى طورته الشركة لمدة 18 شهرًا، بواسطة 6 مطورين مصريين، يعرف باسم «big brother»، ويعتمد على تحليل البيانات، وتنقيتها، وتصنيفها إلى 7 فئات مختلفة، بناء على نمط حياة المشاهدين.

وتأسست الشركة عام 2011، وتعمل فى حلول التسويق الرقمى «ditigal media agency»، وتمتلك مكتبا بالقاهرة والإمارات، وتضم محفظة عملاء من قطاعات البنوك، وشركات التأمين والاتصالات، والسيارات، والمنتجات الاستهلاكية، ومنها «بيجو»، ووادى دجلة، و«عامر جروب»، و«ترافكو مصر».