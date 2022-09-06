المال تنشر نتائج انتخابات غرفة التجارة الفرنسية.. سعيد حنفي رئيسا و12 عضوا جديدا

أعلنت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر إنتهاء فرز الأصوات فى الانتخابات الدورية لمجلس الإدارة بفوز سعيد حنفى بمنصب الرئيس وانتخاب 12 عضوا .

وانعقدت الجمعية العامة العادية لغرفة التجارة الفرنسية أمس الإثنين 5 سبتبمر بمقر الغرفة وبدأت التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات .

وأظهرت نتائج فرز الأصوات التى أطلعت عليها المال، فوز سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفى ( شريك ام اتش ار وشركاهم بالمشاركة مع وايت اند كيس ايجيبت ) بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة.

كما فاز رومان دى لا مارتينيير ( مدير شركة توتال ) ، بمنصب رئيس مجلس الإدارة (مشارك)، بينما فاز عبد الحليم على حسين عاصم ( رئيس شركة عاصم للأستشارات ) بمنصب أمين الصندوق.

كما فازت غادة عبد الغنى سعد درويش ( مدير عام شركة بيزا )، بمنصب السكرتير العام، بينما فاز محمد ابراهيم محمد محلب ( رئيس مجلس ادارة شركة رواد الهندسية الحديثة )، بعضوية مجلس الإدارة.

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كذلك فاز الأعضاء التاليين بعضوية المجلس وهم :ميراى مراد نسيم ( مديرة تنفيذية جمعية تكاتف للتنمية )، مارى لويس شحاتة يوسف بشارة ( العضو المنتدب بشركة البشارة للأزياء ).

مروان محمود احمد محمد ابراهيم السماك ( رئيس مجلس ادارة شركة شيب اند كرو ) ،أشرف إبراهيم منير الجزايرلى ،شهير مجدى ادمون جريش ( الرئيس التنفيذى لشركة جريش للمنتجات الزجاجية ).

عماد عبد المجيد محمود السنباطى (مدير بشركة أورانج مصر ) ،ايريك بودوان ( الرئيس التنفيذى لشركة ديكاتلون مصر )، سيباستيان ريى ( الرئيس الأقليمى لشركة شنايدر اليكتريك ).

تأسست غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر «CCIFE» عام 1992، في القاهرة ، من قبل مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين والمصريين ، بدعم من السفارة الفرنسية .

وتهدف الغرفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ، وتشجيع تبادل البعثات التجارية ، وحل المشاكل التى تواجه الشركات المصرية و الفرنسية .

كما تهدف إلى تشجيع اتفاقيات التعاون بين مختلف الكيانات في كلا البلدين ، حتى انها أصبحت شريكا رئيسياً في العلاقات التجارية الفرنسية المصرية.