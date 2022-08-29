«المال» تنشر نتائج أضخم مناقصة لتوريد زيت الصويا للسوق المحلية

حصلت «المال» على نتائج أضخم مناقصة لتوريد 47 ألف طن زيت صويا خام للسوق المحلية، طرحتها هيئة السلع التموينية منتصف الشهر الحالى على شركات محلية لصالح «القابضة للصناعات الغذائية».

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن المناقصة فازت بها 7 كيانات محلية، وتصل قيمتها إلى 1.370 مليار جنيه.

مصادر: «جولدن أويل» و«كارجل» و«الصفا» أبرزها.. و29170 جنيهًا سعر الطن

استحوذت شركة «كارجل» على نصيب الأسد بنحو 16 ألف طن، تليها «جولدن أويل» بكمية 10 آلاف، و«الصفا للزيوت» بواقع 6 الآف، ونفس الكمية لـلمجموعة الاستثمارية، ومالتى تريد، والمجد للزيوت، وكايرو ثرى أيه بتوريد على 3 آلاف طن لكل شركة منها.

وستورد الشركات الفائزة بالمناقصة الكميات على مرحلتين، الأولى خلال أكتوبر، والثانية فى نوفمبر.

وكشفت المصادر أن سعر توريد الطن يبلغ 29170 جنيهًا لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأرجعت اختيار عدد كبير من الشركات للتوريد ضمن المناقصة إلى كبر حجم الكميات المستهدفة، متابعة أنه يصعب على كيان واحد تلبيتها لصالح وزارة التموين، فى ظل اشتراطات توريد الكمية بتوقيتات محددة فى فترة تشهد تغيرًا سريعًا فى الأسعار بالأسواق العالمية، ومنها أسعار الشحن.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن مناقصة رقم 3 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلى، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضمن توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وتنتج مصر نحو %3 من احتياجاتها من زيوت الطعام سنويًا، بينما تستورد %97 المتبقية.