«المال» تنشر مطالب شعبة الذهب والمعادن من الوزراء لعرضها في المؤتمر الاقتصادي

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن أن الشعبة تقدمت بمطالبها لمجلس الوزراء في إطار استعدادات المجلس لعقد المؤتمر الاقتصادي لدعم ومناقشة مطالب الصناعة المصرية.

ايهاب واصف

وأضاف واصف في تصريحات لـ”المال” أن أبرز مطالب القطاع تتمثل في تسهيل إجراءات تصدير المشغولات الذهبية، في ظل البيروقراطية الخاصة بإجراءات استيراد وتصدير الذهب المستورد.

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، متابعة إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية.

وأوضح رئيس الشعبة أن أحد أبرز المطالب تتضمن أيضا إعفاء القطاع من رسوم التثمين على الصادرات من المشغولات، والتي تصل لنحو 0.5% على قيمة الذهب، بالإضافة إلى المصنعية “القيمة المضافة”.

وأشار إلى وجود استجابة كبيرة من رئيس مجلس الوزراء واهتمام كبير بالصناعة بشكل عامل والذهب والمعادن بشكل خاص، نظرا لأهميتها وقدرتها على توفير عملة صعبة ودولار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفعت بنسبة 30% خلال النصف الأول “يناير – يونيو” 2022، لتسجل 827 مليون دولار في مقابل 638 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأضاف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات ، أن مصر صدرت ذهبا وحليا وأحجارا كريمة إلى 38 دولارا خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.