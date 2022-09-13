«المال» تنشر قواعد تفعيل شرائح الاتصالات المدمجة «ESIM»

كشفت مصادر مطلعة فى سوق الاتصالات عن ملامح القواعد المنظمة لتفعيل بطاقات الاتصالات الإلكترونية المدمجة ESIM داخل أجهزة الهواتف المحمولة، والتى تنتظر إقرارها من جهاز تنظيم الاتصالات فى القريب العاجل.

وقالت المصادر لـ«المال» إن تشغيل منظومة شرائح ESIM بمصر سيتضمن إنشاء مركز خاص لحفظ بيانات عملاء الهواتف المزودة بهذه التقنية الجديدة، على أن يقوم جهاز تنظيم الاتصالات، طرح مناقصة على الشركات المتخصصة فى تطوير حلول مراكز «الداتا سنتر» لتنفيذ ذلك.

تتضمن إنشاء مركز بيانات وتطوير نظام تقنى لتحويل أرقام العملاء من مشغل لآخر

وأوضحت أن المنظومة الجديدة ترتكز أيضا على تطوير نظام تقنى يتيح انتقال العملاء من شركة محمول لأخرى، وكيفية تغيير الشريحة حال تعرضها للتلف، على غرار بطاقات «sim» الموجودة حاليا بالسوق.

وأضافت أن تفعيل شرائح الاتصالات «ESIM» من شأنه تقليل عمليات السرقة التى تتعرض لها الهواتف المحمولة، موضحا أن العميل وقتها سيتاح له إيقاف جهازه المحمول.

وتعرف الشريحة الإلكترونية «ESIM» بأنها عبارة عن بطاقة SIM رقمية تتيح للعملاء تفعيل باقة بيانات خلوية من شركة الاتصالات دون الحاجة إلى استخدام شريحة SIM فعلية، ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر فى هواتف آيفون iPhone واستخدام رقم هاتف واحد فى الوقت ذاته.

وألمحت المصادر إلى أنه بمجرد انتهاء جهاز تنظيم الاتصالات من المفاضلة بين العروض المقدمة سيقوم المرفق بعقد اجتماعات موسعة بين شركات المحمول ونظيرتها العاملة فى مجال تقديم خدمات الشرائح المدمجة، لوضع استراتيجية الربط الفنى وآليات التشغيل على هواتف العملاء.

وأضافت أن سياسة «آبل» تعتمد على طرح إصدارات مخصصة لهواتفها الذكية فى أسواق منطقة الشرق الأوسط والصين غير مزودة بتقنية شرائح الاتصال المدمجة «ESIM»، الأمر الذى ينفى ربط وصول هاتف آيفون 14 الجديد إلى مصر بعدم إتاحة التقنية بعد.

يشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يتفاوض حاليا مع 4 شركات تكنولوجيا عالمية لتطوير تقنية ESIM فى مصر داخل الهواتف، من بينها «إيميديا» الفرنسية، علما بأنه تم الإعلان عن هذه التقنية لأول مرة فى شركة «أبل» وبالأخص فى ساعة «أبل جير»، كما ظهرت بعد ذلك فى الهواتف الذكية لأول مرة فى هاتف «جوجل بيكسل».

تتضمن إنشاء مركز بيانات وتطوير نظام تقنى لتحويل أرقام العملاء من مشغل لآخر