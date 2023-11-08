«المال» تنشر قائمة 7 مشروعات فى قطاع مياه الشرب بتكلفة 1.529 مليار يورو

حصلت «المال» على قائمة 7 مشروعات كبرى يخطط جهاز مياه الشرب والصرف الصحي، التابع لوزارة الإسكان، تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية خلال الفترة المقبلة، بتكلفة 1.529 مليار يورو.

وبحسب ممثلين عن الجهاز تتضمن المشروعات المرحلة الأولى من محطة معالجة الجبل الأصفر، بطاقة مليون متر مكعب/يوميًا، وبتكلفة قدرها 510 ملايين يورو، ومن المقرر التعاون فيها مع مؤسستى بنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية.

جاء ذلك خلال العرض التقديمى للمشروعات والذى أجراه ممثلى الجهاز، على عدد من مستثمرى كوريا الجنوبية، فى الندوة التى نظمتها الوكالة الكورية للتجارة والاستثمار «كوترا» مؤخرا.

وتمثل المشروع الثانى فى تنفيذ توسعات محطة معالجة التنقية الغربية بالإسكندرية، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وبتكلفة تبلغ نحو 184 مليون يورو، بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميًا.

المشروع الثالث المستهدف تنفيذه هو توسعات محطة معالجة عرب أبو ساعد فى حلوان، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، وتبلغ طاقته 250 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة 287 مليون يورو.

كما يستهدف الجهاز التعاون مع بنك التنمية الأفريقى لعمل التوسع الرابع لمحطة معالجة أبو رواش، وتبلغ تكلفته نحو 143 مليون يورو.

أما المشروع الخامس فهو معالجة الحمأة الناتجة من محطة أبو رواش، بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بتكلفة 240 مليون يورو.

ويخطط الجهاز لتنفيذ مشروع محطة معالجة إسكندرية شرق، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وتصل تكلفته إلى 125 مليون يورو، بسعة 250 ألف متر مكعب يوميًا، بجانب تنفيذ توسعات «مياه شرب إمبابة» بقيمة 40 مليونا، وبطاقة 200 ألف متر مكعب يوميًا.