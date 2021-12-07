«المال» تنشر قائمة بعشر شركات استحوذت على 80% من مزادات الأقطان

تنشر «المال» قائمة بأكبر عشر شركات استحوذت على مزادات الأقطان لعام 2021، بكميات مشتريات بلغت 846.5 ألف قنطار قطن زهر – القطن ببذرته قبل حلجه – خلال الفترة من مطلع سبتمبر الماضى – بداية الموسم – وحتى أول ديسمبر الجارى.

وبلغت مشتريات العشر الكبار من الأقطان خلال المزادات %80 من محصول عام 2021 والمقدر بنحو 1.250مليون قنطار زهر.

وعممت الحكومة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على 14 محافظة، بعد أن طبقتها على 4 محافظات العام الماضى، وعلى محافظتين فى 2019.

«أبو مضاوى» فى الصدارة تليها «أولام» و«النيل الحديثة» و«الإخلاص»

ووفقا لما كشفته المصادر لـ«المال» جاءت شركة أبو مضاوى، فى المركز الأول بكمية مشتريات 189.03 ألف قنطار قطن، تلتها “أولام إيجيبت” بنحو 168 ألف قنطار، ثم النيل الحديثة 155 ألف قنطار.

وفى «الرابع» جاءت «الإخلاص»، بحجم مشتريات 144 ألف قنطار، وفى «الخامس» مصر لتجارة وحليج الأقطان، بحجم تعاقدات 54.6 ألف قنطار، وتعد الشركة الحكومية الوحيدة فى المنظومة حاليا، وهى الناتجة عن دمج 9 شركات أقطان وتجارة وحليج الأقطان وتتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج، تلتها «الكان» فى المركز «السادس» بحجم مشتريات 45.3 ألف قنطار، ثم «الفيوم» 29 ألف قنطار. وفى «الثامن» جاءت «المجد» بحجم مشتريات 21 ألف قنطار، تلتها «المتحدة» 20.5 ألف قنطار، ثم «العمدة» فى المركزالعاشر بنحو 20.2 ألف قنطار