اقتصاد وأسواق

«المال» تنشر قائمة الشركات المحظور استيراد منتجاتها فى مصر

بينها شركات تركية وسويسرية البلجيكية والمانية وإيطالية ومن الإمارات العربية المتحدة ،
دعاء حسني 7:23 ص, الأحد, 17 أبريل 22 7:23 ص, الأحد, 17 أبريل 22

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تنشر ” المال” مقتطف من قرار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، الذي يضم مجموعة من الشركات المحظور إستيراد منتجاتها مخالفة للقرار رقم 43 لسنة 2016، و تحمل الشركات المحظورة علامة تجارية لمنتجات متنوعة تضم منتجات غذائية وملابس وأحذية ومستحضرات تجميل وبطاريات سيارات.

وضمت القائمة المحظور إستيراد منتجاتها شركات ذو جنسيات متنوعة، وبينها شركات تركية وسويسرية البلجيكية والمانية وإيطالية ومن الإمارات العربية المتحدة ، فضلا عن كوريا الجنوبية والصين واليونان والفلبين وبولندا ، فضلا عن انجلترا واستراليا وأمريكا والدنمارك والسعودية.

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وتشير القائمة المختومة بخاتم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا القرار يحمل رقم 534 لسنة 2022.

وتضم قائمة الشركات شركة hero السويسرية، وعدد من الشركات الاخري وهي كالتالي.

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بقلم دعاء حسني

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