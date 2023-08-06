«المال» تنشر قائمة بأسعار 37 سلعة غذائية متداولة في المنافذ

واصلت وزارة الزراعة طرح السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة بسعر منافس، حيث تسجل عبوة محشي الكرنب جاهز بـ50 جنيها للكيلو، ومحشي ورق عنب جاهز بـ55 جنيها، وممبار 75 جنيها، وكفتة أرز 110 جنيهات للعبوة، وسمبوسك جبنة 85 جنيها، وسمبوسك لحمة 95 جنيها، وسمبوسك فراخ 85 جنيها، وكفتة سيخ 120 جنيها، وكبيبية 110 جنيها، وكفتة فرن 100 جنيه.

وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة حصلت “المال” على نسخة منه أن سعر عبوة المخلل المشكل 40 جنيها وزيتون أخضر مخلل وزيتون مخلي 45 جنيها وعبوة زيتون اخضر شرائح 45 جنيها وبرطمان زيتون محشي جزر 50 جنيها وبطمان زيتون أسود إسباني 55 جنيها وزيتون كلاماتا 60 جنيها وبرطمان بصل 50 جنيها وففل هالبينو 55 جنيها وبطمان خيار 60 جنيها.

وسجلت أسعار علبة مربي لارنج 50 جنيها للوزن كيلو جرام وعلبة مربة فراولة وتين وبلح وجزر احمر ومربي مشمش بـ50 جنيها وصفيحة جبنة استنبولي بالفلفل والشرسش 120 جنيها.

كما سجلت شوربة السي فوود 85 جنيها وسمك مكرونة 75 جنيها وجمبري مقشر 320 جنيها وفيلية بلطي 130 جنيها وفيلية قشر بياض 220 جنيها وسبيط 160 جنيها وكاليماري 160 جنيها وجمبري كرسبي 260 جنيها وشرائح سمك كرسبي 210 جنيها.