«المال » تنشر قائمة الشركات المتنافسة على «إشارات المرور الذكية بالعاصمة الإدارية»

حصلت «المال» على القائمة الكاملة للشركات التى تقدمت للمنافسة على المناقصة التى طرحتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، لإقامة مشروع إشارات المرور.

وقال المهندس محمد إبراهيم خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة، إن الشركات المتقدمة يبلغ عددها 11 شركة تشمل حسن علام وأوراسكوم للإنشاءات، والسويدى ، واتصالات مصر، والمصرية للاتصالات، و«جيزة سيستم» و«فايبر مصر» و«إم تى آي»، و«ألكا تك» ، و«الكان» ، و«إس آى إس تليكوم».

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- أن المناقصة تتضمن عناصر متعددة تشمل إشارات المرور وإدارة وتشغيل محطات الأتوبيسات فى العاصمة، إضافة إلى مواقع محطات خدمات السيارات وشحن السيارات الكهربائية وغيرها.

خليل: الفتح الفنى للمظاريف أبريل المقبل والفض المالى فى مايو

وأكد أن الشركة تنوى إجراء الفتح الفنى للمظاريف المقدمة من الشركات خلال شهر أبريل المقبل، لاختيار الكيانات المؤهلة لجلسة فض العروض المالية، والذى من المتوقع إجراؤه فى شهر مايو المقبل، يعقبه الكشف عن الشركات أو الشركة الفائزة.

وفازت شركتا «سيسكو مصر» و«فايبر مصر» لحلول الاتصالات بمناقصة توريد أجهزة وأنظمة مراكز اتصالات العاصمة الإدارية الجديدة خلال فبراير الحالى، باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.

وكانت «المال» قد نشرت منذ أيام فوز شركة «بصريات» لأنظمة التكنولوجيا، بمناقصة الأعمدة الذكية التى طرحتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، بعد منافسة مع 9 شركات.

وقال «خليل» إن 9 شركات تقدمت للحصول على مشروع الأعمدة الذكية، منها «اتصالات مصر»، و«فايبر»، وgat» «لأنظمة التكنولوجيا، مشيرا إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع تبلغ حوالى 135 مليون جنيه.

وأكد أن حجم الاستثمارات التى تم تنفيذها فى المشروعات التكنولوجية للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية يقدر بنحو 25 مليون دولار حتى عام 2020.

وأضاف أن الشركة تعمل فى تنفيذ مشروعات مهمة لتحويل العاصمة الإدارية إلى أول مدينة ذكية نموذجية فى مصر يُراعى فيها تفعيل الآليات التكنولوجية الحديثة فى مختلف الخدمات التى سيتم توافرها، وذلك على مستوى الأمن والمراقبة وإدارة المرافق والمبانى.

وأوضح أنه يجرى تأسيس شبكة الاتصالات المتكاملة للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية التى تشمل أعمال الإنشاء ومد المواسير «الفايبر» والكابلات تحت الأرض، إضافة إلى إنشاء مركز الاتصالات فى منطقة حى الوزارات.

طالبنا إدخال بعض التعديلات على قانون انتظار المركبات

فى سياق متصل، أكد «خليل» أن شركته تقدمت بطلب لتعديل قانون انتظار المركبات ليشمل المشروعات الذكية خاصة وأنها تنتظر إجراء تلك التعديلات للبدء فى طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع الجراجات الذكية لأن القانون يشمل الطرق التقليدية فقط.