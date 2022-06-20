«المال» تنشر قائمة أكبر 10 محافظات توريدًا للقمح

◗❙ الشرقية فى المقدمة والبحيرة وصيفا.. والغربية تتذيل القائمة

حصلت «المال» على قائمة أكبر 10 محافظات توريدًا للقمح المحلى من إجمالى المحافظات الموردة والبالغ عددها 25 وذلك منذ بداية موسم الحصاد فى 1 أبريل الماضي، وحتى يوم 18 يونيو الجاري.

يشار إلى أن موسم توريد القمح المحلى بدأ فى 1 أبريل الماضي، وينتهى فى 31 أغسطس المقبل، لتوريد أكبر كمية من القمح المحلى من المزارعين والموردين، وتستهدف الحكومة استلام ما يقرب من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح.

وجاءت محافظة الشرقية فى المرتبة الأولى بنحو 624.615 ألف طن قمح، تلتها البحيرة فى المركز الثانى بحوالى 380.409 ألف طن، وقنا فى المركز الثالث بـ297.849 ألف طن، والدقهلية فى المركز الرابع بـ294.640 ألف طن، وكفر الشيخ فى المرتبة الخامسة بنحو 232.614 ألف طن.

وحلت فى المرتبة السادسة محافظة بنى سويف بنحو 205.959 ألف طن قمح، ثم أسيوط فى المركز السابع بنحو 163.837 ألف طن، فالفيوم فى المرتبة الثامنة بـ 159.497 ألف طن، وأسوان فى المركز التاسع بنحو149.622 ألف طن، والغربية فى المرتبة العاشرة بـ 140.109 ألف طن قمح محلي.

وعلمت «المال» أن صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين استحوذت على النسبة الأكبر من استلام إجمالى الكميات الموردة فى الفترة من 1 أبريل إلى 18 يونيو الجاري، بنحو مليون و581 ألفا و623 طن قمح، وصوامع الشركة العامة للصوامع والتخزين بنحو 28 ألفا و416 طنا.

وتسلمت صوامع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو مليون و356 ألفا و776 طن قمح، فيما تسلمت الشون التابعة للبنك الزراعى المصرى حتى الآن نحو 767 ألفا و811 و442 طن قمح محلى من المزارعين فى المحافظات الموردة.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نقاط استلام وتجميع الأقماح تضم ما يقرب من 450 ما بين صوامع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشون التابعة للبنك الزراعي، وصوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع الشركة العامة للصوامع والتخزين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الشكر للمزارعين خلال افتتاح عدد من المشروعات الزراعية فى حضور وزيرى الزراعة والتموين، نتيجة توريدهم ما يقرب من 4 ملايين طن قمح محلى لصالح الحكومة.

ويتم توريد القمح المحلى من خلال المزارعين والموردين خلال الموسم الجارى بأسعار 865 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيه للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و885 جنيها للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط.