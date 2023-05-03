«المال» تنشر عدد وأماكن منافذ مصنع «بيراميدز» للإطارات لتوزيع منتجاته في المحافظات

حصلت «المال» على أماكن وعدد منافذ مصنع «بيراميدز» لإطارات السيارات الملاكي والدرجات النارية في مختلف محافظات الجمهورية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من الإطارات بمختلف أنواعها والبالغ عددها 12 منفذا حتى الآن.

يشار إلى أن فكرة إنشاء مصنع «بيراميدز» في مصر كانت عام 2006 وحصل على الموافقات في 2016 وتم استلام الأرض 2017 للبدء في الإنشاءات على مساحة 75 ألف مترا والتي انتهت أواخر 2019 بتكلفة استثمارية حوالي 3 مليار جنيه، إذ كان أول إنتاج تجريبي للمصنع في مايو 2020 وبدأ الإنتاج الفعلي للسوق المحلية نوفمبر 2020.

ووفقا لمصادر مسؤولة داخل مصنع بيراميدز للإطارات، فإن المصنع لديه منفذا للبيع في مدينة العبور لخدمة وسط الدلتا، والقاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية، بالإضافة إلى منفذا في مدينة المنزلة بالدقهلية لخدمة محافظات شرق الدلتا والشرقية ودمياط.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المصنع لديه منفذًا في مركز طنطا بمحافظة الغربية لخدمة محافظات غرب الدلتا، بالإضافة إلى منافذ في: «المنيا وسوهاج والبحر الأحمر».

وأشارت إلى أنه من المزمع استكمال باقي المنافذ التابعة للمصنع خلال خطة التوسعات التي يجريها المصنع بهدف زيادة الإنتاج يوميا وفتح منافذ جديدة في المحافظات، لافتة إلى أن استكمال المنافذ يساعد المصنع على رفع نسبة مبيعاته شهريا.

ويصدر المصنع منتجاته إلى 10 دول في الوقت الحالي هما: «المغرب وتونس والجزائر وكينيا والسودان وسوريا وتركيا واليمن وباكستان والعراق».

وينافس المصنع الفئات الأولى في العالم فئة الموتوسيكلات نتيجة الجودة العالية التي تحتوي عليه منتجاته، إذ أن 80% من الإنتاج يتم توزيعها محليا على الوكلاء والفروع التابعة لمصنعه في المحافظات.

على جانب أخر، قالت المصادر، إن المصنع مادة لحام الإطارات الأصلية متاحة الآن بالأسواق في كافة المحافظات من خلال منافذ الشركة المتواجدة في المحافظات، لافتة إلى أن مادة اللحام تعمل على سد الثقوب أوتوماتيكيا في الحال كما أنها مضادة للصدأ فضلا عن أنها لا تجف داخل الإطار حتى لا يتلف.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن مادة اللحام لاتسبب الإهتزازات نتيجة التوزيع الجيد والتجانس داخل الإطار، بالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة وتزيد من عمر الإطار، لافتة إلى أنه منعا للغش والتقليد يجب التأكد من التوزيع الجيد والتجانس للمطاط مع المادة داخل الزجاجة وعدم تركيز المطاط أسفل أو أعلى الزجاجة في مكان واحد فقط، بالإضافة إلى التأكد من الإغلاق الجيد للزجاجة.

وأجرى المصنع عدة تعاقدات محلية مع عددا من شركات السيارات في مصر أبرزها: «غبور وسوزوكي ومشروعي»، كما أن التوزيع حسب متطلبات الشركات من الحاويات شهريا.