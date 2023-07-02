«المال» تنشر ضبطيات ومحاضر 20 فرعا لـ«حماية المستهلك» بالمحافظات خلال إجازة العيد

حصلت «المال» على تفاصيل ضبطيات جهاز حماية المستهلك خلال حملاته التفتيشية على الأسواق فترة الـ4 أيام إجازة عيد الأضحي لمراقبة الأسواق والسلع المعروضة للمواطنين بالإضافة إلى متابعة الإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين، فضلا عن التأكد من بيع السجائر بالسعر المعلن للمواطنين.

ووفقا لمصادر مسؤولة داخل الجهاز، فإن حصيلة المحاضر المتنوعة التي حررها حوالي 20 فرعا للجهاز في مختلف محافظات الجمهورية بلغت نحو 92 محضرا ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وبيع السلع بأزيد من سعرها الرسمي، لافتة إلى أن محافظة شرم الشيخ حصدت النصيب الأكبر في المحاضر إذ حررت حوالي 46 من إجمالي 92 محضرا.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حملات الجهاز على مدار إجازة العيد أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المجمدات واللحوم الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدامي، بالإضافة إلى إعدام كميات من الفسيخ والرنجة في بعض المحافظات التي تم المرور عليها بالاشتراك والتعاون مع رجال التموين والطب البيطري والصحة كلا في محافظته.

وأشارت إلى أنه فيما يخص مراقبة الأكشاك والمحال التجارية المخصصة لبيع السجائر من خلال رجال الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية الذين قاموا بعمل محاولات شراء للتأكد من بيع السجائر بالسعر المعلن وعدم بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي فقد تم تحرير حوالي 4 محاضر لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، لافتة إلى أن عقوبة تلك المحاضر تصل إلى مليون جنيه في حالة تكرار تلك البيع مرة أخرى.

وأكدت المصادر، أن الجهاز تواجد منذ الساعات الأولى بداية من يوم الأربعاء الماضي أول أيام عيد الأضحى المبارك حتى أمس السبت نهاية إجازة العيد في كافة أسواق المحافظات للتأكد من مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار فضلا عن متابعة السلع المعروضة للمواطنين، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية التي شكلها الجهاز وتضم 20 فرعا للجهاز كانت تعمل على مدار الساعة.

وتابعت: أن الجهاز قام بإرسال رسائل عبر الهواتف المحمولة لحث المواطنين على التقدم بأي شكوى في حالة تجاوز التجار في الأسعار أو عرض سلع منتهية الصلاحية من خلال التعاون بين إدارة الاتصالات في الجهاز وشركات الهواتف المحمولة، لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو اطمئنان المواطنين بأن الجهاز يراقب على مدار الساعة واليوم كل ما يدور في الأسواق.

وطالبت المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الواتس أب 01577779999 أو من خلال تطبيق الفيسبوك الخاص بجهاز حماية المستهلك.