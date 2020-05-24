المال تنشر رصيد أقساط شركات التأمين الأردنية بنهاية 2019 (جراف)

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

نجحت شركات التأمين الأردنية، البالغ عددها 24 شركة ، في زيادة حصيلة أقساطها المكتتبة لتصل الي 614.5 مليون دينار، بنهاية 2019 ، مقابل 606.6 مليون دينار في العام السابق 2018 ، بنسبة نمو تصل إلي 1.3%.

شركات التأمين التكافلي تستحوذ علي 11.5% من الأقساط المكتتبة

وإستحوذت شركات التأمين العاملة وفق النظام التكافلي علي 11.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة في نهاية 2019 ، بقيمة 71 مليون دينار، بنسبة إرتفاع نسبته 6% مقارنة بالأقساط التي حققتها في العام السابق 2018 .

ويعرف التأمين التكافلى بأنه عقد تأمين جماعى يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التى قد تصيب أحدهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه،يختلف التأمين التكافلى عن التأمين التقليدى فى أكثر من شىء وهذه هى أهم المعلومات عنه .

فى التأمين التقليدى يوجد طرفان فى العملية التأمينية المؤمن عليه وشركة التأمين، أم التكافلى فيوجد به أكثر من طرف من المؤمن عليهم الذين يتم توزيع الأقساط عليهم لتقليل حدة الخطر عند وقوعه على أحدهم وشركة التأمين كطرف آخر، وبالتالى توزع الأخطار هنا على أكثر من فرد.

1.6 % زيادة في فاتورة التعويضات المسددة في نهاية 2019

ووفقًا للبيانات الصادرة من الإتحاد الأردني لشركات التأمين– حصلت المال علي نسخة كاملة منها- إرتفع إجمالي التعويضات المسددة بنسبة 1.6% في نهاية 2019 مقارنة بالتعويضات المسددة في العام السابق 2018.

وبلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلية في نهاية 2019 ، بالسوق الأردنية ، 50 مليون دينار، بما يمثل 10.5% مقارنة بإجمالي التعويضات المسددة في 2018، بنسبة زيادة تصل الي 9.7%

ومن المعروف ، أن الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تم تأسيسه عام 1989 ، ويمتد تاريخه الى عام 1956 ، باعتباره وريث الجمعية الأردنية لشركات التأمين ، والإتحاد مؤسسة ذات طابع مهني من أكبر الكيانات المهنية في الأردن نظراً للدور الكبير والمتعدد الذي يقوم به ، ويضم في عضويته كافة شركات التأمين في الأردن ، البالغ عددها 24 شركة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويعمل وفق نظام رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته الصادر بإرادة ملكية سامية في يوليو 2008 والذي ألغى بموجبه نظام رقم (30) لسنة 1989 الذي صدر في يونيو1989.

الجراف التالي، يوضح الأقساط المكتتبة، لشركات التأمين الأردنية ، بنهاية العام الماضي 2019 مقارنة بالعام السابق 2018، وفقًا للبيانات الصادرة من الإتحاد الأردني للتأمين.